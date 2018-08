Bordeaux attire toujours plus d'étudiants et la recherche d'appartement est encore plus difficile pour cette rentrée 2018. La demande est forte mais, surtout, l'offre ne suit pas. Bien au contraire. Il même en passer, comme à Paris, désormais, par des listes d'attentes pour les visites.

Bordeaux, France

Trouver un logement étudiant à Bordeaux est devenu mission quasiment impossible. Justine et Andréa commencent même à désespérer. Ces deux étudiantes souhaiteraient faire une colocation dans l'hyper-centre, mais à chaque fois qu'elles passent le pas de la porte d'une agence, elles reçoivent la même réponse : "Nous n'avons rien à vous proposer pour le moment dans ce secteur."

30% de préavis en moins par rapport à 2017

Les étudiants sont de plus en plus nombreux et les agences sont débordées. Elles n'ont plus assez de biens à proposer.

Cette année, l'agence Citya Immobilier à Bordeaux enregistre 30% de préavis en moins par rapport à l'année dernière : "On ne pourra pas satisfaire tout le monde", prévient Marie, conseillère en location. "Une grande partie de nos appartements sont sous-loués via la plate-forme Airbnb", explique t-elle.

Des visites... sur liste d'attente

"Quand on poste un bien en ligne, nous recevons _100 à 200 appels en quelques heures_", souligne la conseillère. Seuls cinq dossiers sont retenus pour visiter un appartement. Et certaines agences proposent alors de mettre les étudiants non-sélectionnés sur liste d'attente, comme à Paris. "J'étais deuxième sur la liste, je n'ai jamais visité l'appartement", raconte Justine.

Et quand l'étudiante en médecine parvient à visiter, elle ne tombe pas toujours sur des propriétaires bienveillants : _"_On nous a proposé de payer le loyer de 550 euros et de glisser ,en plus, 250 euros en plus en liquide sous la porte."

Les deux étudiantes n'ont plus que trois semaines pour trouver un appartement qui leur plaît. Elles pensent déjà revoir leurs exigences à la baisse.