Logement étudiant : à Nîmes, c'est le rush et la galère pour les retardataires

À quelques semaines de la rentrée universitaire, beaucoup d'étudiants n'ont pas encore trouvé de logement. À Nîmes, les agences ont de plus en plus de mal à répondre à la demande.

Nîmes, France

Depuis des jours, le téléphone de Magalie sonne sans arrêt. Ce sont à chaque fois des étudiants, paniqués à l'idée de ne pas trouver de logements avant la rentrée.

Deux logements disponibles pour trois demandés

Dans toutes les agences c'est le même constat, la demande est de plus en plus forte, et de plus en plus tardive. Et à cette période de l'année, l'offre suit difficilement. "On a environ 2 appartements disponibles pour 3 demandés", estime un agent immobilier nîmois.

Résultat : les biens qui restent sont souvent les plus chers, et les moins beaux. Ce qui ne satisfait pas des étudiants pressés, mais de plus en plus exigeants, constatent tous les professionnels. "Ils veulent des T2, ils ne veulent plus monter les escaliers", raconte Magalie. Beaucoup veulent aussi un parking, ce qui est rare dans le centre-ville.

L'effet Parcoursup

"Parcoursup n'a pas simplifié la tâche aux étudiants", estime Martine qui tient une agence dans le centre de Nîmes. Avec des résultats d'affectation qui tombent de plus en plus tard, il est plus compliqué de trouver un logement, ou de s'y prendre en avance. "On a vu la différence", poursuit Martine, qui est obligée de s'adapter à ce changement de rythme, et à ces retardataires de plus en plus nombreux.

Pour un appartement à Nîmes comptez en moyenne 394 euros de loyer mensuel. C'est 10 euros de plus par mois que l'an dernier selon la dernière étude de l'UNEF sur le coût de la vie étudiante.

Le reportage de France Bleu Gard Lozère