Logement étudiant pas cher, ils vivent avec les vieux en Ehpad à Montpellier

Cinq EHPAD publics de Montpellier accueillent, en cette rentrée 2023, 18 étudiants. Depuis 2018, c’est une initiative du Centre communal d’action sociale (CCAS), qui a fait un constat simple : les logements sont rares et chers pour les jeunes, et les personnes âgées ont besoin de liens.

Dans des bâtiments attenants à la maison de retraite, par exemple les anciens logements de fonction, des colocations ont été mises en place. Comme à l’EHPAD Bélorgeot, dans le quartier de la Mosson. Avec deux autres étudiants, Esteban, 20 ans, étudiant en soins infirmiers, occupe un appartement de plus de 100 m2 pour la deuxième année, et paye un loyer de moins de 200 euros.

En contrepartie, il donne 3 heures de son temps chaque semaine, pour une activité de son choix avec les personnes âgées. Il a choisi de les initier aux jeux vidéos, qui permettent de travailler la motricité et la mémoire . Cet après-midi là avec René, 87 ans et Antoine, 90, un mémo apparaît sur l’écran. " On joue au bowling, à la bataille navale, à l'aviation" , détaille René, "ça nous change d'ambiance. C'est bien d'avoir des jeunes ".

"J'ai 90 ans" , s'esclaffe Antoine, " mais ça ne me dérange pas de jouer avec un gamin. Il m'a aidé avec mon ordinateur. C'est agréable de fréquenter des jeunes, ça nous change un peu des vieux ! "

Partage des repas possible avec les résidents

Les étudiants peuvent aussi partager les repas avec les résidents, mais ce n'est pas obligatoire. Esteban vient régulièrement en plus des heures qu'il est tenu de consacrer à l'EHPAD : " je passe toujours un bon moment, ce n'est pas punitif. C'est un moment de détente et de partage, il y a un lien qui se crée ".

Les colocations sont complètes pour l'année étudiante 2023-2024. Les étudiants boursiers sont prioritaires, et un entretien permet de définir si le profil correspond à une cohabitation avec des personnes âgées dépendantes. Françoise Bretton, directrice générale adjointe du CCAS de Montpellier, se réjouit du succès de ces colocations : " l'EHPAD c'est une maison, qui a besoin de vie. Une personne âgée, ce n'est pas parce qu'elle est dépendante qu'elle n'a plus d'envie. Cette jeunesse, c'est de l'oxygène, qui ramène nos anciens à leur propre jeunesse ".

