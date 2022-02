Le logement est le "parent pauvre du quinquennat", dénonce la fondation Abbé Pierre

Comme chaque année, la fondation Abbé Pierre publie son rapport annuel sur l'état du mal logement en France. Selon le rapport 2022, 4,1 millions de personnes souffrent de mal-logement ou d'absence de logement personnel. Le nombre de personnes sans domicile en France a doublé depuis 2012 et triplé depuis 2001. La fondation assure que "le logement n’a jamais été une priorité de l’exécutif au cours de ce mandat".

La crise sanitaire et la crise du logement se superposent

"La parenthèse ouverte par la crise sanitaire n’est pas près de se refermer" assure la fondation dans son dernier rapport. La fondation assure qu'il n'y pas eu d'augmentation des impayés et des expulsions mais "la crise sanitaire a eu d’autres effets particulièrement violents sur le mal-logement". L’accès des plus modestes au logement a été particulièrement compliqué par la crise sanitaire. Selon la fondation, la crise sanitaire a eu des effets sur la construction de nouveaux logements : "la baisse de la construction constatée en 2020 se poursuit en 2021 sans que se dessine un réel mouvement de rattrapage". Une baisse qui concerne essentiellement les logements sociaux. La construction n'a jamais été aussi basse depuis 15 ans.

Cette situation est jugée "inquiétante" par la fondation, d'autant qu'elle "s'inscrit dans une dynamique de baisse de la construction de logements sociaux qui préexistait à la crise sanitaire, sous l’effet des coupes budgétaires de l’État dans les fonds propres des organismes HLM".

Les logements qui n’ont pas été construits ces deux dernières années semblent définitivement perdus

42% des jeunes disent avoir du mal à se chauffer

Les jeunes sont "en première ligne" dans cette crise sanitaire assure la fondation Abbé Pierre : "la hausse des demandes d’aides financières notamment auprès des missions locales et des demandes d’hébergement indiquent la dégradation de leur situation pendant la crise sanitaire" peut-on lire dans le rapport.

Selon un sondage Ipsos* pour la fondation, 31% des jeunes entre 18 et 30 ans ont eu recours à des aides alimentaires comme des repas ou des paniers, 41% ont bénéficié d'aides financières de leurs proches et 42% d'entre eux rencontrent des difficultés pour se chauffer. 39% des jeunes craignent d'avoir des difficulté à payer leur logement, 31% craignent de ne pas pouvoir changer de logement pour des raisons financières.

Auprès des jeunes, le logement est la première source de préoccupation avec un jeune sur deux concerné.

Le logement, le "parent pauvre du quinquennat"

La fondation Abbé Pierre est particulièrement sévère avec le mandat d'Emmanuel Macron. Pour elle, le logement est le "parent pauvre du quinquennat". Alors que plusieurs politiques de libération du marché du logement devaient entrer en vigueur, la fondation assure que "ces orientations de début de mandat ont été percutées, dès les premiers mois, par des arbitrages financiers profondément inégalitaires, des coupes budgétaires inédites, [...] qui se sont prolongées tout au long du quinquennat". Des coupes budgétaires qui ont notamment eu un effet sur les APL (Aide personnalisée au logement).

L'ampleur de la crise du logement n'est pas suffisamment prise en compte par les responsables politiques

Toujours selon la fondation Abbé Pierre, "le quinquennat aura également été marqué par un renoncement à des réformes plus structurelles des prestations sociales pourtant annoncées par Emmanuel Macron". La fondation qui regrette que le logement n'ait pas été inscrit dans le plan de relance de l'automne dernier.

Objectif "zéro personne sans domicile"

La France compte aujourd'hui 300.000 personnes sans domicile. "Ce chiffre a plus que doublé depuis 2012, et triplé depuis 2001" explique la fondation. Elle demande au prochain président de la République de prolonger le financement du programme "Logement d'abord" tout en mettant en œuvre une objectif plus "ambitieux" : "l’éradication du sans-abrisme [...] en visant un objectif de zéro sans-domicile dans 5 à 10 ans".

* Sondage réalisé sur 1000 personnes, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de plus de 18 ans, permettant d’avoir une analyse par sous-cibles