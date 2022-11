Logement : l'Assemblée nationale commence l'examen d'une loi anti-squat controversée

C'est une proposition de loi qui risque de créer des remous à l'Assemblée nationale : les députés entament ce lundi soir l'examen d'un texte pour renforcer les sanctions contre les squatteurs des logements et les locataires qui ne paient plus leur loyer, en procédure accélérée. Les débats devraient tout de même durer jusqu'en milieu de semaine, avec près de 200 amendements à étudier, et une levée de bouclier à gauche des députés insoumis, communistes et écologistes.

ⓘ Publicité

Des sanctions renforcées contre les squatteurs

La proposition de loi, portée par la majorité présidentielle et Horizons, prévoit de tripler les sanctions encourues par les squatteurs jusqu'à 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende, pour les porter au même niveau que celles encourues par les propriétaires bailleurs qui changeraient la serrure du logement. La même peine est prévue pour les personnes se faisant passer pour propriétaire dans le but de louer un bien.

Le texte réduit par ailleurs la durée des procédures judiciaires en cas d'impayés des locataires : si la trêve hivernale ne disparait pas, les propriétaires pourraient cependant engager des démarches dès le premier mois de défaut de paiement. Certains délais pouvant être accordés par un juge ne seraient désormais envisageables que si le locataire en fait lui-même la demande. La procédure d'expulsion express, sans recours à un juge, est aussi étendue aux logements vacants, vides de meubles. Quant à la possibilité d'échelonner le remboursement des dettes pour un locataire, elle pourrait être restreinte si cette loi est adoptée.

Une loi "fabrique de SDF" pour la gauche et des associations

L'association Droit au Logement (DAL) a tenu un rassemblement dimanche contre ce texte qui présente "les squatteurs comme des délinquants alors qu'ils cherchent à se mettre à l'abri". "Ce texte va permettre des expulsions en 48 heures, sans juge, de squatteurs qui occupent des logements vacants", craint Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre. Attac dénonce une "loi antisociale" qui "criminalise les précaires". Si elle reconnait dans un communiqué un "réel problème des squats" qui "nécessite une réforme", l'association de consommateurs CLCV dit craindre par ailleurs ces mesures "qui vont gravement fragiliser les locataires de bonne foi".

La proposition de loi est aussi vivement critiquée par les députés de la gauche, l'insoumise Danielle Simonnet dénonçant "une fabrique de SDF". "C'est une loi particulièrement dangereuse (...) qui veut criminaliser les impayés de loyers", dénonce aussi l'écologiste Aurélien Taché. De son côté, le gouvernement pourrait de nouveau peser en séance pour rééquilibrer le texte. Cela "devra être l'occasion de faire la part des choses, avait averti début novembre le ministre du Logement Olivier Klein. On ne doit pas réagir de la même manière contre les squats__, en particulier ceux entretenus par des marchands de sommeil, que devant les impayés de locataires".