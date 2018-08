Tours, France

Les étudiants se préparent pour leur rentrée. Mais avant de rejoindre les bancs de la fac : il faut se trouver un logement. Et ce n'est pas une mince affaire. Les agences ont quasi tout loué, il ne reste que de rares lots. Parmi eux, ce studio excentré, sur le quai de Portillon, de 2 mètres carré, si tôt visité, si tôt loué par Thaïs, future étudiante en LEA à Tours et sa maman Emmanuelle : "On s'y est pris trop tard, on a envoyé plein de mails sans réponses, on appelé, tout était déjà loué, c'est le premier qu'on visite et comme il est dans nos prix, on le prend !"

7 agences, 1 seul studio

Réactivité et persévérance. Voilà les maîtres-mots qu'ont suivi Emmanuelle et Thaïs. Elles ont contacté 7 agences avant de trouver le bien tant recherché. Pour Christine Buré, l'agent immobilier qui leur a fait la visite, rien d'étonnant, les studios à Tours se sont loués vite... et tôt cette année : "On a reçu des appels pour des logements étudiants _avant les épreuves du BAC mi-juin_.... sans doute pour éviter le stress pendant les vacances, mais là dans le centre de Tours il y a pénurie".

Le CROUS pour les boursiers, le compromis pour les autres

La directrice du CROUS de Tours temporise : "il reste _200 logements dans la résidence universitaire de Grammont_, avec bien sûr une priorité donnée aux élèves boursiers même si tous les élèves peuvent déposer un dossier".

Pour les autres, Christine Buré préconise le compromis : "Soit il faut s'éloigner du centre, soit il faut payer plus cher". Plus cher, cela veut dire compter en moyenne entre 500 et 600 euros de loyer pour le précieux studio.