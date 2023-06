Logement : les cohabitations entre étudiants et séniors multipliées par trois en Savoie en un an

La "cohabitation intergénérationnelle" plaît de plus en plus dans nos montagnes et nos vallées ! Le principe est simple : une personne, souvent plus âgée, partage son habitat avec un jeune. En Savoie, une association propose ce type d'hébergement : " Régie Coup de Pouce ", basée à Chambéry.

Selon l'association, ce système de cohabitation intergénérationnelle se développe de plus en plus. En un an, leur nombre a été multiplié par trois dans le bassin chambérien : on est passé de 7 cohabitation en mai 2022 à 22 cohabitations aujourd'hui. Édith, 72 ans est une de ces nouvelles initiées. Depuis deux mois, elle accueille Sophie, 26 ans, dans son appartement de la Motte-Servolex, en Savoie. "Je sais que c'est difficile pour certains jeunes de s'installer et de partir de chez leurs parents alors je me suis dis que j'allais les aider" raconte la Savoyarde. Elle a mis à disposition une chambre de son appartement.

Édith, 72 ans et Sophie, 26 ans cohabitent ensemble dans un appartement de la Motte-Servolex, en Savoie © Radio France - Brian NICOLAS

Une solution économique et sociale

Avec cette nouvelle cohabitation, Édith et Sophie partagent une salle de bain et une cuisine. Chacune possède une chambre individuelle. "En tout, l'appartement mesure 63 mètres carrés. Sophie me paye 175 euros par mois et cette somme est exonérée d'impôt" explique la septuagénaire. En général, ces hébergements proposent un loyer inférieur au prix habituel. C'est d'ailleurs ce qui a attiré Sophie quand elle est partie de Nîmes, sa ville natale. "Quand je suis arrivée à Chambéry, j'ai tout de suite regardé le prix des studios et ils étaient vraiment trop chers pour moi" se souvient la Nîmoise.

La bonne entente entre les deux femmes a commencé dès le départ. Lors de leur première conversation, Édith savait déjà que Sophie serait parfaite pour une cohabitation avec elle. Elle a particulièrement été touchée par l'emploi de la jeune femme qui travaille comme alternante dans la protection de l'enfance. "J'étais une enfant dans la même situation que ceux dont elle s'occupe. Alors forcément, il fallait que je l'aide à trouver un logement" confie Édith, les larmes aux yeux. Le temps lui a donné raison. Les deux filles sortent maintenant régulièrement faire du shopping ou au cinéma selon leurs envies. Édith ne s'attendait pas à nouer un lien aussi fort avec une personne de la génération de ses petits-enfants. "C'est presque devenu une nouvelle grand-mère pour moi" explique Sophie.

Un manque d'hôtes pour accueillir les jeunes

L'association "Régie coup de pouce" cherche toujours de nouveaux propriétaires qui souhaiteraient accueillir un jeune. Seuls 22 hôtes sont inscrits dans le bassin chambérien. "Les gens ont peur de partager leur appartement avec un jeune à cause des clichés explique Alexandre Lomba de la Régie Coup de Pouce, " Ils craignent que les jeunes fassent la fête ou ne soient pas autonomes par exemple". Le nombre de jeunes intéressés augmente de plus en plus mais les places sont rares. Au total, il faudrait 5 fois plus de personnes pour les accueillir. C'est pour cette raison que "Régie Coup de Pouce" souhaite étendre son dispositif aux familles et aux personnes en situation de handicap et non plus seulement aux séniors.

