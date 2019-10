Logement : les dernières tendances déco au salon de l'habitat à Tours

Tours, France

Au parc des expositions de Tours, les stands sont tous bien alignés. Au détour d'une allée, on peut tomber sur une cuisine aménagée, un salon coloré ou même voir une cabane en pleine construction. De quoi donner des idées au promeneur. Il est aussi possible de demander des conseils aux professionnels comme Barbara Chabbal, une décoratrice d'intérieur. Elle connaît les dernières tendances. "On est sur une tendance fortes de bohème chic, avec des matières naturelles, beaucoup d'objet d'inspiration ethnique. À coté, il y a aussi le rétro chic", explique-t-elle. "Rétro chic ", c'est le retour de tendances des années 50 revisitées, avec des motifs géométriques et graphiques. Pour les couleurs, il faut plutôt miser sur le bleu canard et le vert végétal, le tout rehaussé par des tons plus ocres.

Les bâtiments aussi évoluent

Si la décoration se transforme, les bâtiments aussi évoluent. Fini les constructions uniquement en béton et parpaing, les matériaux sont plus variés. Le bois et le métal sont de plus en plus utilisés. La paille est aussi une nouvelle source d'isolation. L'objectif est de construire des maisons plus économe en énergie et plus écologiques. "Le bâtiment de demain, c'est un bâtiment qui s'intéresse d'abord aux usages passés et à venir des gens. Une maison, pour qu'elle dure, doit être adaptable. Elle sera donc aussi efficace d'un point de vue énergétique", assure Cyrille Jeanneau, le directeur de Novéco, une association qui regroupe une cinquantaine d'entreprises en Indre-et-Loire. Elle couvre tous secteurs d'activité de la construction. La filière réfléchit aussi la manière de réduire ses déchets avec l'objectif d'être plus respectueux de l'environnement. Le bâtiment est un secteur qui fonctionne en ce moment. Les carnets de commande sont assez remplis.

Le salon est ouvert de 10 h à 19 h. En même temps, toujours au parc des expositions, il y a le salon du mariage et celui du bébé.