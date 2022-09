Logement : le prix médian d'une location dans le parc privé au Pays basque est de 10,5€/m2

543€/mois pour un studio de 35m² . C'est le loyer médian relevé sur la côte basque. L'observatoire local des loyers du Pays basque et du sud Landes a publié les chiffres pour l'année 2021 sur la zone que couvre l'organisme, c'est à dire les 103 communes du littoral basque, du rétro-littoral, jusqu'à Espelette et pays d'Hasparren, et du sud des Landes (Seignanx & MACS) . On y compte 50.530 logements privés à la location pour une surface moyenne de 67 m², soit un loyer moyen de 703€. Le prix médian est au même niveau que des grandes métropoles comme Toulouse, Grenoble ou Strasbourg, mais avec de nombreuses disparités selon les zones.

Plus le logement est petit, plus on se rapproche du bord de mer, et plus les loyers augmentent. Ainsi, un T3 à Labastide-Clairence se loue en moyenne à 7 euros 80 le mètre carré. Pour un T1 à Biarritz ou Hendaye, en revanche, il faut compter 15 euros 50 le mètre carré. Le sud des Landes n'est pas épargné par la flambée, notamment pendant les périodes de confinement.

Invitée du 6-9 de France Bleu Pays Basque, ce mardi matin, Pierrette Echeverria, la présidente du Conseil consultatif de l'Observatoire Local des Loyers Pays Basque et sud Landes, a demandé aux propriétaires d'avoir une vision d'ensemble, à long terme pour le territoire.

Concernant la mesure de compensation, le tribunal administratif de Pau a finalement donné raison à l'agglo Pays basque. Cette règle impose à un propriétaire de "compenser" une location touristique de courte durée par une autre location permanente. Une cinquantaine de propriétaires et une vingtaine de sociétés avaient déposé un recours. Cependant, ils ont été déboutés par la justice.

Pour Pierrette Echeverria la décision ne signe pas la mort des petits propriétaires. "Ces locations sont de la spéculation. Ce sont des gens qui font des placements, de la défiscalisation et qui parfois ne sont jamais venus dans ces logements. Ils ne les connaissent même pas".

À Biarritz ou Hendaye, pour un T1 il faut compter un peu plus de quinze euros le mètre carré © Radio France - Franck Dolosor

De son côté, Jean-René Etchegaray, le président de l'AUDAP mais aussi de la communauté d'agglomération Pays basque a annoncé que l'agglo sera bien candidate à l'encadrement des loyers comme cela existe déjà à Paris, Bordeaux ou encore Lille. Le dossier de candidature devrait être envoyé mi-octobre.