Limoges, France

"Mohamed a 26,7% de chances en moins que Sébastien de voir ses démarches d'accès au logement aboutir". C'est ainsi que les chercheurs du CNRS concluent leur étude nationale. Le Centre National de Recherche Scientifique s'est penché ces deux dernières années sur les discriminations en matière d'accès au logement. Ils ont créé des profils de toutes pièces : âges, professions, origines, et salaires différents. Finalement, c'est entre "Mohamed Chettouh" et "Sébastien Petit" que les écarts de traitement sont les plus flagrants dans les réponses qu'ils reçoivent. Pourtant, Mohamed et Sébastien ont le même âge, la même profession, et le même salaire. Seules, leurs origines présumées les différencie.

Limoges deuxième ville la plus discriminante

Entre juin et décembre 2016, les chercheurs ont répondu à 5 000 annonces dans les 50 plus grandes aires urbaines de France. Sur les 100 annonces de Limoges, 17 annonces ont répondu oui à Sébastien et non, dans le même temps, à Mohamed.

Limoges s'est systématiquement classé au deuxième rang des villes en terme de différence de traitement accordé au candidats", Yannick L'Horty - coordinateur de l'étude du CNRS.

Les chercheurs n'ont évidemment pas procédé autrement à Limoges qu'ailleurs. "On utilisait les sites les plus utilisés comme leboncoin ou seloger.com, explique Yannick L'Horty. Lorsque Sébastien Petit est accueilli favorablement et que il n'y a pas de suite donné à la demande de Mohamed Chettouh, cela caractérise une différence de traitement entre nos deux candidats".

Reportage avec des limougeauds victimes de discrimination. Copier

Yasmina, Hassad et Mohamed sont eux de vrais limougeauds qui racontent à France Bleu Limousin (cf. reportage ci-dessus) avoir été victime de ce genre de discrimination : "on ne m'a jamais rappelé", "j'ai un nom français mais, dès qu'on me voyait, on me refusait l'appartement", "on ne me faisait visiter que des logements en mauvais état". Hassad raconte même avoir mis au jour les discriminations dont il était victime en faisant "un faux CV avec un ami au nom français".

Une étude qui continue

Seule Perpignan fait pire que Limoges selon l'étude du CNRS. Valenciennes, Avignon, et Nancy sont également des villes pointées du doigt. Mais les chercheurs n'ont dévoilé que leurs premiers résultats. Il doivent encore les interpréter pour mieux les expliquer et interpeller les pouvoirs publics. C'est pourquoi cette étude continue à Limoges et ailleurs.