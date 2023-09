Logement : "On cherche des seniors dans la Drôme pour héberger des étudiants"

Marie, 23 ans, arrive de l'Allier, pour un an au lycée Le Valentin à Bourg-lès-Valence. Elle vit sur ce qu'elle a gagné en travaillant cet été et attend de toucher sa bourse, "environ 500 euros par mois". Où se loger ? "Les studios, ce n'était pas possible, ni les chambres d'étudiants." Alors elle vit chez Geneviève et Fernand, retraités, dans le sous-sol aménagé de leur maison sur le plateau de Lautagne, au sud de Valence. 140 euros par mois. Le couple l'a déjà loué de manière classique par le passé, "ça ne nous a pas satisfait parce qu'il n'y avait aucun échange". Ils sont hébergeurs pour Solidarité Habitats. "Les jeunes amènent un dynamisme. Nos enfants sont loin. C'est très agréable d'avoir un jeune, de discuter, voire d'avoir un peu d'aide si on a besoin d'un coup de main". Pour Marie qui n'aime pas être seule, c'est tout sauf une contrainte. "Le soir si je suis crevée, de voir quelqu'un ça me donne de l'énergie. Et on s'inquiète mutuellement, on se donne des nouvelles... c'est sympa !"

Marie, 23 ans, cohabite cette année avec Geneviève et Fernand, chez eux sur le plateau de Lautagne à Valence - MDN

L'association drômoise Solidarité Habitats propose de la cohabitation intergénérationnelle : des solutions d'hébergement temporaire pas cher pour des jeunes - étudiants, stagiaires, apprentis, salariés précaires - chez des seniors ayant une chambre à disposition. "On est à la recherche de seniors qui souhaitent participer, ce qui leur permettrait d'avoir un peu de compagnie et une présence rassurante" pose Monica Fioriello, la coordinatrice de Solidarité Habitats.

Chaque année, environ une soixantaine de contrats de cohabitation sont signés dans le département. "On a trois fois plus de demandes que d'offres d'hébergement. Il en manque énormément, notamment dans l'agglo de Valence" lance-t-elle.

Comment ça se passe ? "C'est un échange gagnant-gagnant" estime Monica Fioriello. "Les deux doivent avoir l'envie ; le jeune va proposer du lien social, et reste en autonomie financière sur les repas en faisant ses courses. Le senior va lui mettre à disposition une chambre, l'accès à la salle de bains, un placard dans la cuisine et un étage dans le frigo" détaille la coordinatrice de l'association. L'hébergé verse quand même une participation financière pour couvrir les charges. Monica Fioriello complète : "en Drôme, on est entre 50 et 120 euros par mois selon le logement."

Pas de bail mais un contrat de cohabitation

Le dispositif repose sur un contrat de cohabitation, souvent sur la durée du projet professionnel du jeune - ou généralement la durée de ses études, de septembre à juin, "mais ça peut être quelqu'un en formation huit mois ou qui démarre un CDD pour trois mois en Drôme" précise la coordinatrice. Il y a une close de résiliation, avec un préavis d'un mois. Monica Fioriello parle d'à peine 1% de contrat résilié au cours d'une année, "l'association est là tout le long, sait-on jamais, il peut y avoir un changement de cursus, un problème de santé ou autre qui rend la cohabitation plus compliquée".

Les recrutements ne se font pas sur un critère géographique uniquement. Les membres de Solidarité Habitats se rendent chez le senior volontaire et discute avec lui d'un profil idéal - une dame peut préférer une jeune femme par exemple pour partager sa salle de bain. La démarche est la même avec les hébergés. La mise en relation a lieu ensuite, suivi d'un délai de réflexion avant signature.