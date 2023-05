Logement social à Marseille : L'adjointe à l'urbanisme Mathilde Chaboche annonce sa démission

Ses récentes déclarations auront eu raison de son rôle au sein de la majorité à la mairie de Marseille. Ce mercredi soir, l'adjointe à l'urbanisme Mathilde Chaboche annonce "rendre sa délégation au Maire de Marseille (...) suite aux évènements des derniers jours". Elle ne précise pas ce soir si elle reste membre du conseil municipal.

L'élue ne revient pas en détail sur ses dernières déclarations concernant le manque de logements sociaux à Marseille.

Diplomatiquement, le communiqué transmis par la mairie de Marseille transmet qu'elle est "fière d’avoir contribué au travail d’une équipe mobilisée au service des Marseillaises et des Marseillais, d’avoir permis l’élaboration d’une charte de la construction durable, contribué aux projets d’aménagement et accompagné la transformation du service de l'urbanisme. Je fais totalement confiance au Maire pour ouvrir cette nouvelle phase et je continuerai à être pleinement engagée pour faire de Marseille une ville plus juste, plus verte et plus démocratique”.

Impossible pourtant de ne pas faire le lien avec l'agitation politique de ces derniers jours à Marseille, après la révélation mardi par La Marseillaise de la volonté préfectorale de sanctionner Marseille pour sa production insuffisante de logements sociaux. Une situation jugée « extrêmement critique » par le préfet.

Entre 2020 et 2022 en effet, moins de 40% des objectifs de constructions ont été atteints. Marseille faisait état également d'une baisse des autorisations de constructions sept fois plus forte que la moyenne nationale, selon le quotidien marseillais.

A ces critiques, Mathilde avait répondu que l'Etat fixait "des objectifs inatteignables". Ses déclarations ont provoqué une fissure dans la majorité de gauche, plusieurs élus rappellant comme Patrick Amico, en charge de la politique du logement, que "la production de logements sociaux n'est pas une option".

Mathilde Chaboche avait été “convoquée” dans l’après-midi ce mercredi par le maire de Marseille Benoît Payan.

Sur ce dossier, la mairie doit prendre contact avec le préfet dès cette fin de semaine, avant samedi 13 mai, date limite du délai de deux mois fixé par la préfecture pour avoir des explications sur le manque de logements sociaux à Marseille.