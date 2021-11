Logement : une manifestation à Bayonne pour demander l'encadrement des loyers

Des milliers de personnes sont attendues dans les rues de Bayonne ce samedi 20 novembre pour dénoncer la hausse des prix de l'immobilier dans le Pays Basque et demander l'encadrement des loyers.

La manifestation "Vivre et se loger au pays" prévue ce samedi 20 novembre devrait rassembler plusieurs milliers de personnes dans les rues de Bayonne. Les organisateurs, plusieurs associations et collectifs, dénoncent la hausse des prix de l'immobilier dans le Pays Basque et demandent l'encadrement du prix des loyers parce que les prix d'achat ou de location ont atteint de tels niveaux qu'il est impossible aujourd'hui pour de nombreux habitants de trouver un toit.

"La flambée des prix de l'immobilier est vraiment très très inquiétante. Beaucoup de gens ont envie de vivre ici et ceux qui sont déjà sur place n'ont pas envie d'en partir mais il faut que tout le monde puisse se loger dignement", argue Jean-Pierre Voisin, l'un des organisateurs de cette journée et ancien élu à Anglet. Le rendez-vous est fixé à 15h place Saint André à Bayonne ce samedi 20 novembre.