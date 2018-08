Dijon, France

Le studio d'Alice se trouve sur le campus universitaire tout près du stade Collette Besson. Pour accéder à son appartement, il faut monter trois étages. Quelques tours de clés, et nous voilà rentré dans un logement de 18 m². Pas très grand, mais plutôt fonctionnel, comme l'affirme Alice.

Étudiante en première année de médecine, elle a choisi de s'inscrire à la prépa médecine, histoire d'augmenter ses chances de réussite au concours de fin de première année. C'est la raison pour laquelle, elle a pris possession de son studio au début du mois d'août, une période où beaucoup d'étudiants profitaient encore de leurs vacances.

Un logement fonctionnel

Le logement étudiant compte aussi un bureau pour travailler © Radio France - Stéphane Parry

A l'intérieur du studio, il n'y a pas de place perdue. Dans l'entrée, le coin cuisine avec deux plaques électriques pour cuisiner, un micro-ondes et de la vaisselle. En face, un évier et un frigo. Passé l'entrée, une salle d'eau, un grand placard, puis on arrive dans la pièce principale composée d'un lit et d'un bureau sur lequel Alice peut déjeuner et travailler. Tout cela pour un loyer autour de 400 euros charges comprises. Mais il y a moins cher, selon Cyril Anis, responsable de la vie étudiante à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. _"Il faut compter entre 160 et 300 euros, selon la chambre." _Sans compter sur les aides accordées aux étudiants boursiers, c'est le cas d'Alice ou encore les APL., les aides personnalisées au logement.

Il est encore possible de trouver un logement étudiant

A Dijon, les services sociaux du CROUS ont reçu 10 000 demandes de logements pour 4100 lits disponibles. Des chiffres à relativiser, selon Cyril Anis du CROUS : "Beaucoup d'étudiants font plusieurs demandes. Il y a donc des désistements. En fin de compte, à Dijon, nous pouvons répondre à toutes les demandes, quitte à orienter les étudiants vers le secteur privé. "

Pour les étudiants retardataires, il est encore possible de s'inscrire pour trouver un logement à Dijon. Il faut se rendre sur le site du ministère de l'éducation nationale : messervices.etudiants.gouv.fr