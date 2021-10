Logements HLM : à quoi vont ressembler les logements sociaux en Côte d'Or dans les prochaines années ?

Les directeurs de 150 offices HLM de toute la France se retrouvent à Dijon en cette fin de semaine pour dessiner les logements sociaux du futur. Christophe Bérion, le directeur d'Orvitis fait le point sur ce qui existe et ce qui est prévu en Côte-d'Or

France Bleu Bourgogne : Combien de temps en moyenne faut t-il attendre pour obtenir un logement HLM à Dijon ?

Christophe Bérion : Tout dépend du quartier sur la métropole, mais c'est entre deux à trois années d'attente pour avoir un logement social. Aujourd'hui, c'est pratiquement 9.000 demandes qui sont en attente sur la métropole,

Ca veut dire qu'il faut plus de logements sociaux dans le département ?

Il faut plus de logements parce qu'aujourd'hui la famille évolue. Il y a beaucoup d'évolutions, notamment en termes de vieillissement, en termes de séparations. Donc structurellement, on a des logements qui sont occupés par moins de personnes et plus longtemps, il faut donc plus de logements pour abriter tout le monde.

L'image du logement HLM ce sont des barres d'immeubles, parfois vieillissantes, parfois à la limite de l'insalubrité. C'est quoi la priorité pour l'avenir ? Est-ce qu'on rénove ce qui existe déjà ? Ou est-ce qu'on détruit tout et on construit du neuf ?

Non, ça serait trop simple. Aujourd'hui, les enjeux sont multiples. On essaye bien sûr de privilégier la réhabilitation parce que ça, c'est un enjeu de société. Quand on peut aujourd'hui, on améliore structurellement l'immeuble des années 70 quand il existe et on essaye de l'adapter par rapport au vieillissement d'une population, par rapport à des profils beaucoup plus jeunes. Donc, on est surtout en train de travailler sur la typologie de ces logements qui étaient à l'origine des grands logements, des T4, des T5 pour accueillir des familles. Aujourd'hui, on va plutôt travailler sur des T2 et des T3 pour répondre davantage à ces enjeux liés notamment à ces familles monoparentales ou à ces personnes qui vieillissent.

Les habitants plaident pour qu'on arrête avec les grosses barres d'immeubles, qu'on construise des logements de deux ou trois étages. Là, vous nous parlez de la taille des appartements, mais en ce qui concerne la taille des immeubles, on se dirige vers quoi ?

Ce sont les règles d'urbanisme qui déterminent aujourd'hui la volumétrie de ces immeubles. Mais il est bien évident que ce que l'on essaye aujourd'hui d'éviter, c'est de recommencer ce que l'on a connu dans ces grands ensembles, c'est à dire les concentrations des immeubles qui étaient inhumains et dans lequel on a des difficultés par rapport au lien social. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt des immeubles de petite taille, une trentaine de logements. C'est ça la taille idéale pour permettre aussi un vivre ensemble et améliorer ainsi le lien dans ces logements.

Est ce que toutes les communes jouent le jeu du logement social en Côte-d'Or ? En 2017, les communes de Marsannay-la-Côte et de Fontaine-lès-Dijon étaient pointées du doigt. La situation a évolué ?

Oui, oui, tout à fait. Il y a une vraie politique volontariste de ces communes pour aujourd'hui répondre à ces besoins de loger la population, et notamment en termes de logement social. On a aujourd'hui beaucoup de programmes immobiliers sur ces deux communes et tout particulièrement sur Fontaine-lès-Dijon, qui avaient un peu de retard. Et donc, on peut dire aujourd'hui que ces communes jouent tout à fait le jeu.