Logements insalubres à Marseille : "Les chambres nous rendent malades"

Il fait plus de 30 degrés malgré le ciel couvert qui refuse de se déchirer pour adoucir la peine. Les fenêtres ouvertes tentent de réduire le mal intérieur. On aère. Du rez-de-chaussée du Bâtiment A au 15e et dernier étage de la tour D, le constat est le même, agressif pour l'asthmatique chronique que nous sommes. L'odeur de moisissure ne part pas, elle envahit tout. Hélène cache la misère derrière un rideau dans le salon. "C'est moche". Le balcon qui offre une vue imprenable sur les Calanques et Marseille voit sa peinture s'effriter. Sa chambre exhale la même fermentation qui suinte des murs. Le petit tousse. "C'est pas parce qu'on vit dans les quartiers que c'est normal. Le minimum de décence, c'est un logement propre. Je n'invite pas mes parents à venir chez moi, j'ai honte". Une pièce destinée à être une chambre sert de débarras. "Le bâilleur m'a dit de passer de la Javel sur les murs. Vous voyez où on en est !"

Dans le salon d'Hélène © Radio France - Christophe Van Veen

"On tombe malades quand on dort dans les chambres" © Radio France - Christophe Van Veen

Des chambres où on ne dort pas

La situation est encore plus extrême chez Virginie qui suffoque depuis 2018 dans son T4 au rez-de-chaussée. 99 m2. "Je m'en sers comme un studio. Y a que le loyer qui ne diminue pas !" En plus des sols des toilettes et de la salle de bains, les champignons sont partout dans les chambres. "On tombe malades quand on dort dans les chambres". Agent d'entretien, en invalidité après un accident de la route, Virginie vit avec trois petits de 3 à 6 ans. L'aîné enchaîne les infections pulmonaires et affronte des séries d'antibiotiques à l'année. Même le chat Jupiter est tombé malade. Virginie dort sur son canapé, cale un lit pliant sous la table pour le plus petit et les deux autres au fond du salon. La pièce à vivre. La seule où c'est vivable. Respirable.

Des moisissures partout © Radio France - Christophe Van Veen

Virginie ne compte plus les signalements. L'agent de la ville de Marseille a mis en demeure le bâilleur de réaliser des travaux. Une fois, la salle de bain a été assainie. Quelques semaines après, le plafond a retrouvé ses cloques, ses poches de moisi. "Je suis très en colère. Certains des incidents que j'ai signalés sur le site internet de 13 Habitat sont marqués "clôturés" alors que rien n'a été fait. Et au début, on m'a dit que c'était moi qui inventais les problématiques".

Une bataille permanente pour Virginie © Radio France - Christophe Van Veen

A peine refaite, la salle de bain a cloqué. © Radio France - Christophe Van Veen

Les quartiers Nord dans les quartiers Sud

Face à de telles conditions de vie, les locataires s'organisent. Une trentaine de signalements. Huit familles ont pris un avocat pour assigner 13 Habitat en justice. Leur défenseur dénonce "l'indécence" et l'insalubrité" et en conséquence les plaignants demandent au tribunal judiciaire de Marseille d'enjoindre le bâilleur à réaliser des travaux et à indemniser le préjudice subi depuis des années. Les dossiers devraient être jugés fin octobre. Après trois ans de lutte, le combat est désormais visible dans la rue : un rassemblement a eu lieu samedi dernier sur le Vieux-Port. Aïcha de la cité du Bosquet mène la fronde. "On est les quartiers Nord des quartiers Sud. On est abandonnés ! C'est une bataille permanente". 13 Habitat le bâilleur promet une réhabilitation complète des Néréides pour 2027 et pour le Bosquet en 2032 dans le cadre de son PSP (plan stratégique de patrimoine). "On a le temps d'attendre !" résume ironique Aïcha. Les locataires en colère occupent la scène médiatique et obligent 13 Habitat à les recevoir en urgence la veille du rassemblement sur le Vieux-Port, réunion de crise en présence du directeur général et du directeur du patrimoine. Une deuxième réunion est prévue le 6 juillet où sera présenté le PPE - plan pluriannuel d'entretien et les propositions concrètes. Le bâilleur devrait confirmer qu'il va entreprendre des travaux de ventilation et d'accessibilité en 2024. "Pour l'instant, rien de concret" se méfie Aïcha. "On a de l'eau qui s'infiltre de partout, par les toits, par les fenêtres... On voit des petits travaux de rafistolages sur les façades. Des pansements !"