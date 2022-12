Logements sociaux : la situation actuelle à Biarritz "est grave", le projet Aguiléra urgent

"La situation actuelle est grave." Patricia Pourvahab, adjointe au mairie de Biarritz, déléguée à la politique du logement, ne mâche pas ses mots devant le conseil municipal ce lundi 12 décembre, au soir, lors de l'examen des orientations budgétaires pour 2023. La situation est grave car Biarritz manque, le mot est faible, de logements sociaux. Ces derniers ne représentent que 11% du parc immobilier quand la loi en impose 25%. Résultat, la Ville doit payer d'importantes pénalités qui grèvent ses comptes, ce qui devient problématique dans la période de crise économique actuelle. Plus alarmant, cette crise a plongé de nombreux Biarrots dans la difficulté, désormais dans l'incapacité de se loger dans leur ville, qui compte 10.500 résidences secondaires pour un total de 25.500 habitations (41%).

ⓘ Publicité

5.000 demandes de logements sociaux

En 2022, le manque de logements sociaux - seulement 1.700 quand il en faudrait légalement 2.000 de plus, - a coûté cher aux finances biarrotes, "malgré nos efforts", affirme l'adjointe. La pénalité versée à l'Etat s'est élevée à 1,2 million d'euros. Une hausse de 100% par rapport à l'année précédente. "On pourrait atteindre une hausse de 500% si l'Etat juge que nos efforts ne sont pas suffisants", prévient Patricia Pourvahab devant ses confrères.

Une pénurie qui se fait d'autant plus ressentir en cette période d'inflation, de crise économique et de chute de revenus pour les habitants, conjuguée à la flambée des prix de l'immobilier sur la côte basque et dans la cité impériale en particulier. "Nous avons reçu 5.000 demandes de logements sociaux, dont 1.500 émanant de familles biarrotes", s'alarme l'élue. Selon elle, la situation touche aussi bien des familles que des retraités qui ne sont désormais plus en mesure de se loger dans le parc privé et se retrouvent parfois à la rue, victimes du nombre croissant de congés de la part des propriétaires qui vendent ou reprennent leurs biens. Le parc social biarrot, bien trop restreint, n'est pas apte à répondre à ces besoins urgents.

Le projet Aguiléra en réponse

Le plus gros projet de la Ville pour tenter de combler une petit part de ces manques est un serpent de mer qui traîne en longueur. Un nouveau quartier sur l'un des derniers terrains municipaux constructible : la plaine des sports d'Aguiléra. Un projet lancé en 2014 et, depuis, maintes fois remanié . La municipalité biarrote, sa maire Maïder Arostéguy en tête, affirme vouloir accélérer sur ce dossier. Elle annonce pour 2023 la fin de la procédure de la mise en compatibilité des documents d'urbanisme (MECDU) et le lancement du concours d'architecte. Son projet prévoit la construction d'environ 350 logements dont 56% seront accessibles à des personnes aux revenus moyens ou modestes en accession sociale à la propriété et en locatif. Soit près de 200 logements sociaux, ce qui reste donc très loin des besoins comme des impératifs légaux. "Dans ce projet, 45% des logements sont livrés à la spéculation et seront inaccessibles aux Biarrots avec un prix de 10.000€ le m2", s'insurge Brie Morin, membre du groupe d'opposition "Biarritz Verte et Solidaire", qui a présenté un projet alternatif . Il appelle la mairie à revoir sa copie et rendre le projet 100% accessible.