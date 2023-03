Logements vacants : vers une tension immobilière dans les communes en Béarn et Bigorre

Les vallées du Béarn et de la Bigorre sont celles où le problème des logements vacants semble plus aïgu

Si la crise du logement est un problème prégnant au pays basque, elle concerne aussi les vallées et les plaines béarnaises. Il y a de plus en plus de demandes, et pourtant il y a de moins en moins de logements. Une partie du problème vient de logements vides, mais qui ne sont pourtant ni à vendre, ni à louer.

"On n'arrive plus à fournir de logements pour les jeunes"

Il manque donc des logements. D'abord, parce qu'une partie sont des résidences secondaires. "Sur le haut de la vallée, on a plus de 50 % de résidences secondaires, fermées une grande partie de l'année", explique Jean-Pierre Casaubon président de la communauté de commune de la vallée d'Ossau. Un syndrome des volets fermés qui inquiète les maires des communes.

Il y a aussi le cas de maisons familiales, parfois en indivision, et en mauvais état, dans lesquelles les propriétaires ne veulent pas faire de grands travaux. "On n'arrive plus à fournir des logements pour les jeunes qui en auraient besoin ou pour les retraités qui reviennent dans la vallée. Pourtant, il y a des plans de rénovation sur l'habitat qui existent", poursuit Jean-Pierre Casaubon

Taxe sur les logements vacants

La situation est telle qu'en vallée d'Aspe, une liste d'attente s'est constituée pour obtenir un logement auprès de France Services. "Depuis un an, nous avons 45 demandes, mais depuis le début de l'année nous n'avons que 2 ou 3 offres", constate Marie-Line Peyen, conseillère France Services à Bedous. Beaucoup viennent d'autres départements et se retrouvent coincés. "Ils repartent en attendant de pouvoir trouver quelque chose ici pour rapatrier ensuite leurs familles".

Pour résoudre le problème, certaines collectivités incitent les propriétaires à vendre ou à louer leur bien en mettant en place par exemple des taxes. C'est le cas à Coarraze, où la mairie a voté début 2023 une taxe d'habitation sur les logements vacants. Le maire, Michel Lucante estime que "ça peut faire bouger les propriétaires. Il y a beaucoup de maisons qui sont en état, et qui pourraient être utilisées pour de la location". Un marché en tension donc, avec le risque que les plaines et les vallées, pourtant attractives, ne se développent plus.

Aide à la rénovation

Le problème existe aussi bien en Béarn qu'en Bigorre. Chaque communauté de communes du territoire compte entre 400 et 500 logements vacants qui ne sont pas utilisés, surtout parce qu'ils sont vétustes. Les collectivités s'attèlent donc depuis plusieurs années à accompagner les propriétaires à la rénovation, notamment énergétique, de ces maisons et de ces appartements, pour pouvoir les remettre sur le marché. Une autre manière d'inciter les détenteurs de biens d'en faire quelque chose.