Logements : vers un encadrement des loyers dans les communes de l'Eurométropole ?

Y aura-t-il bientôt un encadrement des loyers dans l'Eurométropole de Strasbourg ? Le conseil de l'Eurométropole s'est en tout cas prononcé pour le dépôt d'un dossier auprès de l'État lors du dernier conseil de l'Eurométropole le 4 novembre dernier. La motion était à l'initiative de l'élue du Parti socialiste Catherine Trautmann, contre l'avis de l'a majorité écologiste. S'il est validé, Strasbourg expérimentera, comme Lille, Paris ou Bordeaux aujourd'hui, un encadrement des loyers durant une période de trois ans.

Un "outil" pour éviter que les loyers explosent

"Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre la hausse des loyers, mais c'est un outil pour protéger les locataires", justifie Thierry Sother, premier secrétaire du Parti Socialiste dans le Bas-Rhin. Il constate notamment une hausse de 6% entre trois ans du loyer médian, à 10,6€ du mètre carré contre 10€ en 2019 selon les données de l'observatoire de l'ADEUS .

Le dossier doit être déposé avant le 23 novembre par l'Eurométropole. Pour que le dispositif s'applique, Strasbourg sera jugé sur quatre critères : l'écart entre le niveau moyen dans le parc locatif privé et le parc de logements sociaux ; le niveau de loyer médian ; le nombre de logements en cours de construction ; et les perspectives de construction de logement.

Des critères que ne remplit pas l'Eurométropole selon l'adjointe en charge du logement Suzanne Brolly. Pour elle, l'encadrement des loyers n'est pas un outil adapté à la ville de Strasbourg en ce moment.

"Il n'y a pas de flambée des prix comme à Paris, Berlin ou Lyon. Je suis bien entendue engagée pour lutter contre une flambée des loyers, mais il m'importe d'économiser l'énergie des troupes pour travailler sur les dossiers les plus urgents. On a des défis sur la vacance des logements, pour rénover le parc bâti ou encore pour qu'il y ait plus de logements sociaux. Je n'ai pas envie de cocher la cas "encadrement des loyers" pour en faire un outil politique qui n'a pas de sens", précise l'élue.

"Pour l'instant, il n'y a pas de grosses augmentations de loyers pour Strasbourg, par rapport à des villes comme Paris" admet Brigitte Breuil, président de la CNL 67, qui défend les locataires. Pour elle, cet encadrement pourrait toutefois être utile à l'avenir : "Avec tout ce qui tombe sur les propriétaires et notamment les rénovations pour se mettre aux normes écologiques, d'une façon ou d'une autre il y aura un impact sur les loyers. Les étudiants en particulier en seront victimes, donc cet encadrement est utile pour éviter que les prix explosent."

"Ce vote est vécu comme une déclaration de guerre par les propriétaires" - Gérard Weber, président de la chambre des syndicats des propriétaires de Strasbourg

Si le dossier est validé par l'État (la procédure devrait durer près d'un an), c'est la préfecture qui encadrera les hausses possibles de loyers. Elle fixerait par période et par quartier, les marges d'augmentation possibles pour les propriétaires. Pour Suzane Brolly, l'encadrement des loyers pourraient être contre-productifs : "Quand on met un encadrement des loyers, on donne un prix au mètre carré. Ceux qui sont en-dessous pourrait donc réaliser qu'ils peuvent augmenter leur loyer. On risque d'avoir un phénomène de révision à la hausse."

Pour Gérard Weber, le président de la chambre des propriétaires de Strasbourg, cet encadrement des loyers serait une catastrophe pour les propriétaires. "À l'heure actuelle on est obligé d'engager des travaux extrêmement coûteux, dans des conditions de difficulté d'approvisionnement et dans un délai court faute de quoi certains logements, catégorisés comme des passoires thermiques, ne pourront pas être remis sur le marché. Comment voulez-vous que les propriétaires fassent face à de telles dépenses ?" s'interroge-t-il.

Selon Gérard Weber, les hausses de loyers sont déjà très encadrées depuis que Strasbourg a été placée en "ville tendue" en 2014. "Le vote de cette motion est vécu comme une déclaration de guerre par les propriétaires. La chambre des propriétaires est fermement déterminée à ne pas se laisser battre et s'il le faut on attaquera la procédure devant une les instances administratives."

"Ce n'est pas un contrôle coercitif des loyers. On ne va pas imposer aux propriétaires le prix de leur loyer. C'est juste une restriction", tempère Thierry Sother qui tient à rappeler qu'on parle d'une expérimentation. L'objectif serait donc de faire le bilan après trois ans.