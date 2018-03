Bayonne, France

Pour arriver à ce logo il a fallu un an et demi de discussions entre les différents acteurs de la ville : la municipalité, l'office de tourisme, l'office du commerce et le service culture et patrimoine. Pour mettre en forme ce nouveau signal de la ville Bayonne a fait appel à l'agence toulousaine "Hotel République". Un marché de 25 000 euros.

Il s'agissait de trouver un signe commun aux differents schéma directeurs lancés par la ville depuis 2014 dans les domaines du tourisme, du commerce et le patrimonial. "La ville a donc travaillé à sa notoriété en se dotant d'une signature" déclare le maire de Bayonne. Jean-René Etchegaray précise que "depuis 1993 le logo de Bayonne n'avait pas changé".

"Cette ville a deux mille ans, c'est une force mais il ne faudrait pas que ce soit une faiblesse" "Il faut de temps en temps dépoussiérer" concède le maire centriste.

Une étoile au dessus de Bayonne "qui rayonne, qui pétille"

Aujourd'hui, le B majuscule du logo marque une confluence : "celle de la culture, de la Nive et de l'Adour et celle des remparts" ajoute Sylvie Durruty. L'adjointe au maire déléguée à l'économie, au commerce et au tourisme, ajoute que l'étoile proche de Bayonne peut être vue comme une étincelle "_elle rayonne, elle pétille_".

Sylvie Durruty présentant le nouveau logo lundi après midi à la mairie de Bayonne © Radio France - Jacques Pons

L'ancien logo et le nouveau

Le logo nouveau remplacera les deux flèches de la cathédrale aux couleurs du Pays Basque. Un logo qui remontait à 1993. Désormais, le grand B de couleur verte associé aux lettres de Bayonne déclinées en differentes teintes de rouges accompagnera les initiatives de la ville dans plusieurs domaines : culture, patrimoine, tourisme et commerce.

Avant et maintenant © Radio France - Jacques Pons

Même identité graphique de l'office de tourisme, l'office de commerce et l'artisanat

Toutes ces activités disposent désormais d'une même marque. Pour l'office de tourisme le logo Bayonne sera dominé par le mot anglais "visit". Pour l'office de commerce, le mot Bayonne sera surplombé par le mot "shopping". Pour les documents de la municipalité Bayonne sera décliné en français, en basque et en gascon assortis à pays basque. Sous le logo un slogan, une devise : "plurielle et si singulière".

Il fallait montrer que tout le travail effectué faisait rentrer la ville dans une nouvelle ère — Jean-François Lordat, directeur de l'agence "Hotel République"

Il est important que les gens reconnaissaient le dynamisme d'une ville à son logo — Sylvie Meyzenc, président de l'Office de Tourisme

Sorties progressives des nouveaux documents

Les premiers documents assortis du nouveau logo de Bayonne ont été livrés ce lundi à l'office de tourisme de Bayonne. L'organisme reçoit chaque année 200 000 visiteurs. 70 000 documents seront distribués cette année. Pour l'office de commerce, la nouvelle identité illustrera chacune des prochaines opérations. La ville de Bayonne accueille 1550 commerces dont 900 dans son centre. La nouvelle identité de Bayonne sera également visible mais en fin d'année dans un futur centre d’interprétation de l'architecture et du patrimoine. A la mairie de Bayonne, économie oblige, on épuisera d'abord toutes feuilles et documents assortis de l'ancien logo avant d'utiliser le nouveau.