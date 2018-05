Nouvelle-Aquitaine, France

Alors que l'examen du projet de loi "alimentation" a débuté ce mardi à l'Assemblée nationale, une dizaine de députés appartenant au groupe Les Républicains relancent la guerre des langues entre le Nord et le Sud de la France, avec un mot : "chocolatine". Il y a quelques jours, ils ont déposé un amendement pour faire évoluer le code rural et de la pêche, en rajoutant un bout de phrase qui, selon eux, "permettra de redonner ses lettres de noblesse à de nombreux produits locaux. Ce sera par exemple le cas d’une viennoiserie dont historiquement le nom a puisé son origine dans la Région Gasconne, et qui fait la fierté de tout le Sud de la France : la chocolatine."

Les élus veulent que le Code rural et de la pêche maritime "valorise l’usage courant d’appellation due à la notoriété publique du produit et de ses qualités reconnues au travers d’une appellation populaire."

Des députés signataires qui mangent des "pains au chocolat"

Le plus étonnant, c'est que parmi les dix députés Les Républicains qui signent cet amendement, seul Aurélien Pradié achète une "chocolatine" à la boulangerie le matin (il est député du Lot). Les autres ont été élus en Meurthe-et-Moselle, dans le Haut-Rhin, l'Ardèche, la Corse, les Côtes d'Armor ou en région parisienne.

Cet amendement sera examiné à l'Assemblée d'ici au 30 mai, date de la fin du passage du texte devant les députés.

