Loi "Bien Vieillir" : un moyen de lutter contre la maltraitance selon la députée Annie Vidal

En 2050, la France comptera plus de quatre millions de personnes de plus de 85 ans, contre 2 millions aujourd'hui. Un véritable enjeu alors que la loi sur le "Bien vieillir" est examinée depuis mardi à l'Assemblée nationale. Le texte prévoit notamment d'accentuer la lutte contre l'isolement, avec davantage d'informations entre les maires et les services sociaux et sanitaires. L'habitat inclusif sera aussi encouragé. Enfin, une instance territoriale de "recueil et de traitement des alertes de maltraitance" sera mise en place. Des mesures prises un an après la publication en 2022 du livre-enquête "Les Fossoyeurs", du journaliste Victor Castanet, sur des maltraitances de pensionnaires du groupe privé d'Ehpad Orpea.

Pour la co-rapporteure du texte, Annie Vidal, "la loi Bien Vieillir commence par une lutte ferme contre la maltraitance. Elle va permettre aux personnes qui en sont témoins et qui n'osent pas le signaler de pouvoir le faire en toute sincérité. Tous ces signalements seront traités, suivis, examinés et on y apportera des réponses."

Invitée sur France Bleu Normandie ce mercredi, elle explique que pour ce faire, une instance territoriale de signalement de recueil des alertes, de suivi et d'analyse des alertes "pour apporter des réponses" sera bien mise en place.

Le personnel des Ehpad demande plus de moyens financiers et humains. "Nous avons inscrit dans le texte le recrutement de 50 000 personnes, ce qui va permettre de renforcer les équipes. Il faut également parler de la maltraitance : lorsqu'on voit quelqu'un qui maltraite le signaler, ça peut être très dur, on peut avoir l'impression de dénoncer la collègue, parce qu'on se dit que peut être soi-même on peut un jour ou l'autre être dans cette même situation. Il faut vraiment en parler. Il faut se former à ce qu'est la maltraitance."

Dans un reportage de France Bleu Normandie, une responsable de l'hôpital de Fécamp explique que dans certains établissements, on parlait de "VMC" : "Visage Main Cul" pour la toilette. "Je ne vais pas vous dire que toutes ces pratiques sont terminées, tout ce que nous faisons vise à ce que cela ne puisse plus exister. L'affaire Orpea nous a montré à quel point, il y avait des difficultés à prendre en charge correctement nos aînés et nous ne voulons plus de ça."

Le président de la commission Autonomie Grand Age estime qu'il faut neuf à douze milliards d'euros supplémentaires pour assurer le bienvieillir en FRANCE. Annie Vidal explique "que le gouvernement a créé la cinquième branche autonomie, pour prendre en charge le grand âge. En 2020, elle a été dotée de 32 milliards. En 2026, il y en aura 42, soit 10 milliards de plus. Je voudrais quand même dire que j'entends tout à fait les témoignages des personnes qui ont vécu ces situations absolument épouvantables et je compatis vraiment à cela. Nous ne voulons plus voir ces situations. Ce sont des phénomènes qui restent marginaux."

"Le point essentiel, c'est d'alerter les professionnels. Que vous soyez un ami, que vous soyez de la famille, il faut alerter. Vous avez plusieurs systèmes d'alerte, ça peut être la presse, le département, la police, la gendarmerie, la gendarmerie, le numéro 3977."

