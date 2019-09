Loi Bioéthique : le nouveau combat de "la Manif pour tous", mais sans la droite toulousaine

Toulouse, France

Les députés préparent en commission la loi bioéthique qui sera examiné à partir du 24 septembre. Un examen qui s’apprête à être animé. L’ouverture de la PMA (procréation médicalement assistée) à toutes les femmes sera sans doute le sujet le plus débattu. Mais fort de trente-deux articles, ce texte déborde largement du cadre de la seule PMA et s'intéresse à de nombreuses questions médicales et scientifiques : séquençages de l’ADN, don d’organe ou encore recherche sur l’embryon.

Manif le 6 novembre à Paris

Un texte qui est décrié par la manif pour tous. Une manifestation est d’ailleurs organisée à Paris le 6 octobre prochain. Mais la mobilisation devrait être beaucoup moins forte qu’en 2012. Notamment dans la région Occitanie ; car la droite a décidé de ne pas s’engager totalement sur ce terrain-là.

Rien à voir avec le combat pour le mariage pour tous. A Toulouse, la manifestation de novembre 2012 avait réuni 10.000 personnes dans les rues. Ils étaient 5000 selon la police. Et il y avait beaucoup d’élus de l’UMP dans le cortège dont Jean-Luc Moudenc. Cette fois se sera sans doute très différent Laurence Arribagé la patronne des Républicains se fait très apaisante. "C’est un sujet personnel. Intime, philosophique. On respecte toutes les convictions. Et dans une même famille ont peut avoir des opinions différentes."

"Il faut qu'on se respecte"

Le discours est le même à la droite de la droite. Jean-Baptiste De Scoraille, élu à la mairie de Toulouse et proche du mouvement Sens-Commun rejette en bloc la PMA mais explique "la manifestation n’est pas un but… je veux qu’on se respecte. Et je comprends qu’on puisse être pour la PMA. Ce que je veux c’est qu’on débatte plus. "

Les Républicains ne se battront pas sur ce terrain. La manif pour tous se sentira peut-être bien seule. Il faut dire aussi que les français sont de plus en plus nombreux à soutenir la PMA. 65% selon un dernier sondage. C'est 10% de plus qu'en 2014.