Loi climat : le référendum fait débat chez les manifestants manchois

Une marche à deux pas du marché. "Protégez les droits humains, agissez pour le climat", "Aux arbres citoyens", "Pas de nature, pas de futur"... Voilà quelques un des slogans sur les affiches de la centaine de manifestants cherbourgeois réunis ce dimanche au coeur du quartier des Provinces à Octeville pour cette marche pour le climat. Un appel national pour dénoncer les mesures jugées insuffisantes du gouvernement pour lutter contre le dérèglement climatique. "C'est surtout que ça ne va pas assez vite. On a quand même tendance à tout repousser sur du long terme : pour dans deux ans, cinq ans, dix ans... mais à force, ça devient dramatique. Il faut une action rapide et efficace", confie Pascale, une des manifestantes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux . Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

Mardi 4 mai, les députés ont adopté en première lecture le projet de loi climat. Projet qui doit être examiné dès ce lundi au Sénat. Le texte prévoit notamment d'inscrire la protection du climat dans la Constitution. Ce dimanche, l'Elysée a indiqué que cette inscription à l'article premier de la Constitution n'est "en rien enterrée", sans évoquer le référendum par lequel le Président souhaite valider ce changement. "Le référendum, oui, c'est important. Après tout dépend de la façon dont la question est posée. Et puis il ne faut pas une récupération politique derrière, histoire de faire de la pseudo démocratie ou du greenwashing", explique Charlotte, la vingtaine. A côté d'elle, Maia ajoute que "ça serait une bonne idée, ça nous donnerait le sentiment d'être un peu acteur pour la protection de l'environnement, mais ce ne sera pas suffisant".

La Convention citoyenne pour le climat, ça représente un an de travail. Toutes les propositions ont été détricotées. Il ne reste plus grand chose. L'exercice était top, mais au final, on est presque dans le déni de démocratie. C'était juste un coup de com' pour redorer le blason du gouvernement. C'est frustrant" - Charlotte