Loi contre le harcèlement de rue : un an après, 713 contraventions pour "outrage sexiste" ont été dressées

Il y a un an entrait en vigueur la loi contre le harcèlement sexiste dans la rue ou les transports. Ce texte vise à pénaliser les "propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste". Depuis, 713 contraventions pour "outrage sexiste" ont été dressées selon le cabinet de Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes/hommes.

Ces faits sont passibles de 90 euros d'amende, voire de 1.500 euros en cas de circonstance aggravante. Marlène Schiappa a salué "des résultats encourageants".

"Il n'est plus permis et ne doit plus être toléré d'invectiver, de suivre, d'humilier les femmes en les harcelant dans la rue, les transports ou l'espace public !" - Marlène Schiappa