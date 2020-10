Loi de bioéthique : Pro et anti-PMA manifestent en même temps à Limoges

Deux rassemblements simultanés, distants d'à peine 200 mètres, ont réuni au total une centaine de personnes ce samedi midi à Limoges, les uns pour s'opposer au projet de loi de bioéthique qui prévoit la PMA pour toutes les femmes, les autres pour le soutenir. Deux manifestations, deux visions opposées de la société et de la famille.

D'un côté, on retrouve des militants de la Manif pour tous venus "défendre les droits de l'enfant" derrière une banderole "Stop PMA sans père". Ils ont répondu à l'appel national à aller manifester. Les arguments sont les mêmes que pendant les débats autour du mariage homosexuel. Les militants comme Hervé s'offusquent qu'un enfant "puisse grandir sans un père".

"C'est important pour la construction de l'enfant", souligne Hervé avec son drapeau "Liberté, égalité, paternité" à la main. "On alerte sur une loi qui nous semble être un danger. On ne peut pas dire à un enfant qu'il a deux mères." Les discours s'enchaînent au micro entrecoupés par des chants célèbres du mouvement de la Manif pour tous.

Une contre-manifestation colorée

Deux cents mètres plus loin, des jeunes et des mouvements féministes ont appelé à contre-manifester. Le style est différent. Musique à fond, tenues colorées, des paillettes... Une contre-manifestation réussie pour Angel du collectif "Les Affolé-e-s de la Frange" : "Nous voulons leur montrer que l'on aime la vie. On n'est pas contre ici on est pour : pour la vie et pour l'amour."

Séparés de quelques centaines de mètres, les militants en faveur de la PMA dénoncent les propos liberticides de la Manif pour tous. © Radio France - Thomas Vinclair

Cette opposition est recherchée et assumée. "Nous souhaitions manifester dans l'après-midi mais quand on a vu que la Manif pour tous manifestait ce matin, nous avons voulu montrer que leurs propos nous dérangent en même temps qu'eux."

Tristan revient de l'autre manifestation. "J'ai essayé de discuter avec la Manif pour tous mais il n'y a rien à faire. Ils sont convaincus par leurs idées liberticides. Mais un enfant a besoin d'amour et pas uniquement d'un papa et d'une maman. Il y a d'autres formes de parentalité possibles."

Musique à fond et tenues colorées, opposition de style entre les deux manifestations. © Radio France - Thomas Vinclair

Au Parlement, le projet de loi relatif à la bioéthique avance. Il a été voté le 1er août dernier à l'Assemblée nationale en deuxième lecture et la mesure doit passer en seconde lecture au Sénat dans les prochains mois.