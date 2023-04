Loi de programmation militaire : Sébastien Lecornu annonce la construction d'un nouveau porte-avions

Alors que la loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 sera présentée ce mardi en conseil des ministres, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, répond aux questions de nos confrères du Parisien ce dimanche ,et annonce notamment le construction d'un nouveau porte-avions à propulsion nucléaire français.

Cette loi de programmation militaire d'un montant total de 413 milliards d'euros contre 295 milliards pour la précédente LPM, sera examinée par le Parlement dans cinq à six semaines, selon une source gouvernementale. En attendant, le ministre des Armées a déjà "demandé au président de la République et à la Première ministre de présenter prochainement au parlement une demande de dépense supplémentaire de 1,5 milliard d'euros en 2023" pour "amortir les effets de l'inflation mais aussi accélérer la réparation de nos armées".

Pour Sébastien Lecornu, "il y a des urgences opérationnelles" parmi les éléments développés dans la loi de programmation militaire, évoquant en particulier "nos capacités en matière de drones et de lutte anti-drone", selon lui des enjeux clés de sécurité notamment avant les Jeux olympiques et Paralympiques de Paris-2024.

Un nouveau porte-avions à propulsion nucléaire à l'horizon 2037

Le ministre des Armées indique également que cinq milliards d'euros seront affectés dans cette loi à la construction du nouveau porte-avions à propulsion nucléaire français, censé remplacer le Charles-de-Gaulle. Cette construction doit commencer entre fin 2025 et début 2026 et "les essais à la mer devront avoir lieu en 2036-2037", a précisé Sébastien Lecornu. "Il n'y a plus que deux pays au monde qui savent construire et mettre en œuvre des porte-avions nucléaires : les Américains et nous", a-t-il encore affirmé, revendiquant sa nécessité dans un environnement mondial marqué par la guerre en Ukraine et de multiples tensions internationales.

Autre mesure que le ministre veut intégrer à la LPM, l'obligation d'obtenir une autorisation officielle pour les militaires souhaitant travailler pour l'étranger, afin de vérifier que les intérêts du pays ne sont pas menacés. "Je proposerai donc dans la LPM une mesure d'autorisation préalable pour les soldats de l'armée française qui seraient tentés pour leur reconversion de travailler pour certaines entreprises ou pays étrangers", a-t-il précisé. Sébastien Lecornu était interrogé par le quotidien sur le fait que des formations étaient assurées par des anciens pilotes français à des pilotes chinois. Le site Intelligence Online notamment avait affirmé en mars avoir "repéré en 2022 des pilotes français assurant des formations pour leurs homologues de l'Armée populaire de libération" chinoise.