Loi de sécurité globale : 388 "députés de la honte" caricaturés par des dessinateurs

Les visages des 388 députés de tous bords ayant voté pour la loi de sécurité globale ont été caricaturés par 30 dessinateurs français. Les dessins, publiés sur internet, représentent des "députés de la honte", dont quatre députés marnais des groupes Agir, LR et LREM.

Ils ont été aperçus sur des pancartes, lors des nombreuses manifestations organisées depuis vendredi. Les visages des 388 députés de tous bords ayant voté pour la loi de sécurité globale ont été caricaturés par 30 dessinateurs français. Les dessins, publiés sur internet, représentent ces "députés de la honte", favorables au texte et notamment à son article 24, très controversé, qui interdit de filmer et de diffuser les images d'un policier si celles-ci représentent pour lui une atteinte à son intégrité physique et/ou psychique.

Nous, auteurices de bande dessinée, avons décidé de rendre visibles celles et ceux qui ont voté cette loi dans l’urgence, (..) celles et ceux qui portent atteinte aux libertés, dont celle d’expression. - le collectif de dessinateurs à l'origine de l'initiative.

Parmi les élus caricaturés on en retrouve quatre de la Marne, Lise Magnier et Aina Kuric (Agir), Valérie Beauvais (LR) et Éric Girardin (LREM). Bérengère Poletti (LR) est la seule députée ardennaise représentée, aux côtés d'autres parlementaires davantage connus sur le plan national comme Marine Le Pen (RN).

Caricature de Marine Le Pen - deputesdelahonte.site

La plateforme propose de télécharger les caricatures, de nombreux internautes les partagent notamment sur Twitter.