Loi de sécurité globale : un rassemblement organisé ce samedi à Périgueux

Un rassemblement est organisé ce samedi entre 10h et 11h devant l'arbre de la Liberté à Périgueux contre le projet de loi de sécurité globale portée par le ministre de l'Intérieur et discutée actuellement par les députés à l'Assemblée. Une manifestation à l’initiative de la Ligue des Droits de l'Homme de la Dordogne.

L'article 24 dans le viseur

Le projet de loi de "Sécurité Globale" est très décrié depuis le début de son examen à l'Assemblée Nationale. Mais le gouvernement s'attire les foudres de l'opposition et de plusieurs syndicats de journalistes à cause de l'article 24, "un article qui ne devrait pas exister" selon la Ligue des Droits de l'Homme de la Dordogne. Cet article porte sur la captation et la diffusion d'images de forces. Dans la première mouture du texte, la diffusion des visages des forces de l'ordre aurait été interdite pour protéger les policiers. Depuis, un amendement garantissant la liberté de la presse a été proposé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin

L'article 24 prévoit désormais, s'il est adopté, de pénaliser la diffusion de "l’image du visage ou tout autre élément d’identification" des policiers et gendarmes en intervention, lorsque cette diffusion a pour but "qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique".

Mais cet article est toujours très flou et se prête à de nombreuses interprétations estime Franck Merlin-Anglade, le président de la LDH 24 : "Il y a une confusion de fond. L'enjeu se trouve plutôt sur les réseaux sociaux que d'empêcher les gens de filmer. Mettons en responsabilité les gens qui filment et ce qu'ils font de ces images. Si ces images sont filmées pour faire du mal, oui on doit se poser la question des réseaux sociaux". Il poursuit : "On nous rajoute de éléments absurdes de gestion de la population et cela s'additionne au confinement".

Nous devons pouvoir filmer en toute liberté. Nous avons suffisamment de lois qui contrôlent les manifestations - Franck Merlin-Anglade, le président de la LDH 24

Un rassemblement dans le respect des mesures sanitaires

La Ligue des Droits de l'Homme appelle tous les participants au rassemblement à respecter les gestes-barrière, le port du masque et la distanciation physique. Tout l'espace de la place André-Mauris pourra être utilisé.