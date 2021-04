Indre-et-Loire – Euthanasie : Gilbert, obligé d’aller en Belgique pour mettre fin au "calvaire" de sa femme

Une proposition de loi sur le droit à l'euthanasie est au menu des débats, ce jeudi, à l'Assemblée Nationale. Le texte, déposé par le député Olivier Falorni, prévoit que "toute personne capable majeure, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, provoquant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu'elle juge insupportable", puisse demander une "assistance médicalisée" pour mourir "par une aide active".

Pour les défenseurs de l'euthanasie, cette loi permettrait une avancée si on la compare à l'actuelle loi Claeys-Leonetti. "Dans cette loi, on doit être près de la mort pour obtenir quelque chose, c'est-à-dire une sédation profonde et continue" regrette le délégué de l'ADMD (Association pour le droit à mourir dans la dignité) en Indre-et-Loire, Alain Fiévez.

Si vous n'êtes pas grabataire, pratiquement dans le coma, il ne se passera rien

A Château-Renault, Gilbert Callut a été confronté aux limites de l'actuelle législation. En 2013, son épouse, Andrée, apprend qu'elle est atteinte de la maladie de Parkinson, en plus de sa polyarthrite-rhumatoïde. Cinq ans plus tard, son état de santé se dégrade rapidement. "Elle ne pouvait plus effectuer les gestes de la vie quotidienne, se nourrir, s'habiller..." raconte son mari. "Elle pouvait végéter un certain nombre d'années comme ça. Vu qu'elle était en possession de ses moyens, et vu la souffrance physique et psychologique, elle a dit "je n'en peux plus, je veux mettre fin à ce calvaire"". Andrée et Gilbert contactent leurs médecins, mais le cas d'Andrée n'entre pas dans le cadre de la loi Claeys-Leonetti, "si vous n'êtes pas grabataire, pratiquement dans le coma, il ne se passera rien" regrette Gilbert.

Consultation de fin de vie à l'hôpital de Liège

Décision est donc prise de partir en Belgique, à l'hôpital de Liège, où une consultation de fin de vie est proposée, avec l'avis d'au moins deux médecins différents. C'est là-bas, à l'étranger, qu'Andrée fera ses adieux à Gilbert et leurs trois enfants. "Bien sûr qu'elle a regretté que cela ne soit pas possible en France" affirme l'ancien militaire. "Je pense que c'est la frilosité de nos politiques qui fait blocage. Si cette nouvelle loi passe, on n'obligera personne à se faire euthanasier, donc offrons la possibilité à ceux qui le souhaitent de finir ainsi, dans la dignité, car c'est de ça qu'il s'agit." Trois ans après ce dernier voyage, Gilbert dit ne rien regretter.