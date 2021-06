Loi Molac : des députés et sénateurs du Pays Basque signent une lettre envoyée à Emmanuel Macron

140 parlementaires de tous bords ont envoyé ce mardi une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour lui demander une révision de la Constitution en faveur de l'enseignement immersif, après la censure d'une partie de la loi Molac fin mai.

Parmi eux, des députés et sénateurs du Pays Basque : les sénateurs Max Brisson, Frédérique Espagnac, et Denise Saint-Pé et les députés Vincent Bru, Florence Lasserre et Jean Lassalle.

Les signataires demandent des garanties pour la rentrée

"Comme vous l'indiquiez le mercredi 26 mai nos langues sont 'un trésor national', écrivent les signataires, et il est de la responsabilité de la puissance publique d’œuvrer en faveur de leur préservation."

"Des questions se posent dès lors quant aux garanties dont pourront bénéficier les établissements associatifs sous contrat ainsi que les établissements publics qui réalisent un tel enseignement en langue régionale à titre expérimental. Pouvez-vous nous rassurer quant au respect des conditions pédagogiques d'enseignement qui leur sont propres en vue de la prochaine rentrée scolaire ?" ajoutent les 140 signataires.