Loi Pinel : pas simple de faire des affaires à Saint-Chamond

Selon l'étude d'un réseau d'experts en immobilier, Saint-Chamond serait la ville de France où un investissement immobilier avec la Loi Pinel serait le plus désavantageux. Faux, répondent les agents immobiliers de la commune : il suffit de savoir comment s'y prendre.

L'étude du réseau Immo-G Consult est sans appel : il ne fait pas bon investir en loi Pinel à Saint-Chamond. Les experts remettent en cause, notamment, la rentabilité des investissements immobiliers dans la ville. La faute à une différence très nette entre les loyers considérés comme rentables (le plafond de la loi les fixe à 8,75 € par mètre carré pour des villes comme Saint-Chamond) et les loyers réellement pratiqués sur place : dans cette ville de la vallée du Gier, le différentiel atteint près de 100 €. De quoi faire fuir les investisseurs potentiels.

Une ville pas adaptée à la Loi Pinel

"La loi Pinel concerne surtout les secteurs en manque de logements, comme les grandes métropoles françaises. Ici, c'est l'inverse : l'offre de logements est supérieure à la demande", explique Jean-Luc Degraix, adjoint au maire en charge du logement. Le dispositif, mis en place à partir du 1er janvier 2016 et jusqu'à la fin 2017, encourage l'achat de logements neufs en compensant l'investissement par des réductions d'impôts pour les nouveaux propriétaires. Elle plafonne également les loyers exigibles par le propriétaire, pour faciliter la location. Elle est donc très efficace dans des zones où l'habitat manque ; pas comme Saint Chamond.

"Dans le classement, Saint-Chamond, 36 000 habitants, est dans une situation similaire à des villes beaucoup plus grandes comme Carcassonnes et Mulhouse. En réalité, ce n'est pas vraiment comparable", conclut l'élu.

Dans la commune, de nombreux logements datent des années 60-70, et coûteront très chers à rénover pour rentrer dans les critères de la loi Pinel, notamment en matière d'économies d'énergie. Mais la mairie s'est lancé dans un programme de renouvellement du parc, avec la destruction de logement vétustes et la construction de nouveaux ensembles, comme les Novaciéries, dans le centre-ville de Saint-Chamond. Objectif : faire remonter les prix de l'immobilier.

Savoir investir judicieusement

En découvrant les résultats de l'étude du réseau d'experts en immobilier, Ghislain Pandraud, agent immobilier à l'agence TAS (Trans'Actions Services) de Saint-Chamond, est partagé : "Oui, dans un sens, c'est vrai. Investir ici en loi Pinel peut être désavantageux, sauf si l'on sait s'y prendre, et alors de très bonnes affaires sont possibles."

C'est justement là que Ghislain Pandraud conseille d'investir. "Ce sont des logements T3 de 60 m2, idéaux pour la location. En comptant 90 000 € d'achat pour la parcelle, plus 40 000 € de travaux d'aménagement et de frais notariaux, comptez 130 000 € en tout. Avec un loyer de 700 € par mois environ, vous pourrez revenir sur votre investissement en une quinzaine d'années", estime le spécialiste. Le dispositif a du succès : "Nous en avons vendu une vingtaine en trois mois, dont la moitié en loi Pinel."

"L'important, c'est de bien considérer que le seuil des 8,75 € est un plafond, et pas une obligation, poursuit l'agent. On peut pratiquer des loyers inférieurs à ce plafond, tout en ayant un bien parfaitement rentable. Par exemple, aux Novaciéries, un loyer de 700 € serait recommandé pour attirer des locataires. Simplement, on rentre moins vite dans ses frais."

Un problème de catégories

Les zones ouvertes à des investissements Loi Pinel sont classés en 4 catégories (Abis, A, B1, B2). Saint-Chamond (et l'ensemble des communes de la Loire où la loi Pinel peut s'appliquer) est en zone B2. Le plafond de loyer est donc de 8,75 €.

Il faudrait une cinquième catégorie pour les communes comme Saint-Chamond.

"C'est bien trop haut pour une ville comme Saint-Chamond, où les loyers pratiqués pour l'habitat neuf ou rénové tournent autour de 700-750 € par mois, explique Joëlle Hyvrard, du cabinet Hyvrard situé dans le centre-ville. Parfois les investisseurs craignent qu'en n'appliquant pas le loyer plafond, ils perdent de l'argent. En réalité, cela fait surtout fuir les locataires. En réalité il faudrait une cinquième catégorie pour ce type de commune, où le plafond serait à 7 ou 7,5. Tout le monde s'y retrouverait."