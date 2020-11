Loi "sécurité globale": Gérald Darmanin va proposer un amendement garantissant la liberté de la presse

Un amendement garantissant la liberté de la presse va être proposé ce jeudi par Gérald Darmanin dans le cadre de la loi "sécurité globale". La proposition de loi controversée est examinée en ce moment à l'Assemblée nationale.

Cet amendement sera proposé lors d'une rencontre dans la soirée avec le patron des députés LREM Christophe Castaner autour du Premier ministre Jean Castex, et viendra "préciser l'article 24", très critiqué par les opposants au texte, pour garantir que "la liberté de la presse n'est bien entendue en rien menacée", rapporte une source à l'AFP.

Une mesure jugée liberticide

L'article 24 prévoit, s'il est adopté, de pénaliser la diffusion de "l’image du visage ou tout autre élément d’identification" des policiers et gendarmes en intervention, lorsque cette diffusion a pour but "qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique". Les auteurs s'exposent à un an de prison et 45.000 euros d'amende. Une mesure vue comme liberticide par une partie de la classe politique et les syndicats de journalistes.

Des manifestations ont eu lieu ces derniers jours dans plusieurs villes de France depuis le début de l'examen du texte par les députés.