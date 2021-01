Loi de sécurité globale : la manifestation ce samedi à Rennes autorisée mais elle devra être statique

Une manifestation oui mais statique. Le préfet d'Ille-et-Vilaine, Emmanuel Berthier, interdit la déambulation de la manifestation contre la loi de sécurité globale prévue ce samedi 16 novembre à 14 heures à Rennes. Elle devait partir de République pour rejoindre l'esplanade Charles de Gaulle. Elle est finalement autorisée jusqu'à 15 heures 30 mais le rassemblement devra être statique et uniquement sur l'esplanade.

" Nos libertés sont en danger "

La préfecture met en avant les violences et dégradations commises le 28 novembre et le 5 décembre dans la capitale bretonne. Elle explique vouloir " prévenir l'action violente de groupuscules qui portent délibérément atteinte au droit de manifester et à l'ordre public ". La coordination rennaise contre la loi de sécurité globale réagit dans un communiqué. " A Rennes, plutôt que de tout mettre en oeuvre pour défendre le droit à manifester, la préfecture incite les corps intermédiaires à renoncer à leur liberté de manifester. Ce chantage est inadmissible et liberticide. Nos libertés sont en danger " écrit le collectif.