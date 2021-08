Loi séparatisme : plusieurs associations bretonnes dénoncent le "contrat d'engagement républicain"

Prévue dans le cadre de la loi séparatisme, adoptée le 24 août dernier, la signature de ce contrat d'engagement républicain conditionne l'octroi de subventions publiques. Selon plusieurs associations bretonnes, il est en contradiction avec la défense des langues et cultures régionales.

"Nous ne signerons pas !" Dans un communiqué commun, plusieurs associations culturelles bretonnes réunies au sein du collectif "Bretagne majeure" appellent à refuser le contrat d'engagement républicain. Instaurée par la loi "séparatisme" adoptée la semaine dernière, la signature de ce contrat conditionne l'octroi de subventions publiques. Le collectif "Bretagne majeure" - dont font partie notamment l'Institut Culturel de Bretagne, Bretagne Réunie et le Parti breton - s'inquiète notamment du point 6 de ce contrat d'engagement qui impose de "ne pas revendiquer sa propre soustraction aux lois de la République pour un quelconque motif".

Un appel à la Région Bretagne

"Signer ce contrat en l'état nous place dans l'impossibilité de dire notre opposition au dogme de "l'unicité du peuple français", lequel nie l'existence de nos peuples minoritaires et bien sûr de notre peuple breton", écrivent ces associations réunies au sein du collectif Bretagne majeure. "Le point 6 paraît incompatible avec notre œuvre militante bretonne pour sauvegarder nos droits culturels, sauver nos langues et notre culture", ajoutent-elles, appelant les associations bretonnes et "de tous les peuples minoritaires" à ne pas signer ce contrat.

"On a constaté par le passé que des mesures, qui ne visaient pas de base les langues et cultures régionales, se sont retournées contre elles dans le temps", justifie Jean-Claude Le Ruyet, secrétaire du collectif. "C'est notamment le cas de la loi Toubon destinée à protéger la langue française contre l'anglais, qui est depuis invoquée pour freiner le développement des langues régionales dans l'espace public".

Le collectif appelle les élus régionaux et la Région Bretagne à le soutenir, en continuant à octroyer des subventions aux associations réfractaires à ce contrat. "Nous sommes républicains depuis le début, exiger de nous de signer ce genre de contrat n'a aucun sens", conclut Jean-Claude Le Ruyet.