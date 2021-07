Loi sur la protection de l'enfance : dans l'Yonne, les assistantes familiales espèrent être mieux rémunérées

Le projet de loi présenté par le gouvernement et le secrétaire d'Etat en charge de l'enfance Adrien Taquet, prévoit l'instauration d'une rémunération minimum égale au SMIC dès le premier enfant accueilli. C'était l'une des revendications de ces professionnels, en grande majorité des femmes, pour ce métier qui demande un investissement total, comme nous l'avons constaté à Saint-Julien-du-Sault dans l'Yonne.

Un métier passion, très engageant

Catherine Langin accueille chez elle deux enfants placés. Un métier qu'elle a choisi d'exercer depuis 2012 après avoir élevé ses propres enfants et aussi parce qu'elle-même a été placée, toute son enfance dans une autre famille que la sienne. Une manière pour cette Icaunaise de rendre l'amour qu'elle a reçu en accompagnant des enfants "qui ont tous le droit de vivre leur vie d'enfant et d'adolescent, même s'ils ne sont pas partis du bon pied. Pour moi, c'est une passion. Je fais ce métier avec mes tripes. Mais cela peut être dangereux émotionnellement, financièrement et cela n'engage pas que nous, ça engage tous nos proches."

Catherine Langin accueille deux enfants chez elle à Saint-Julien-du-Sault. Elle est famille d'accueil depuis 2012 © Radio France - Renaud Candelier

"C'est passionnant, je fais cela avec mes tripes" - Reportage sur le métier d'assistant familial. Renaud Candelier

Disponibilité exigée 24 heures sur 24

Un ressenti que partage Pascale Dupont, elle aussi accueille deux enfants placés à Saint-Julien-du-Sault : "quand on accueille un bébé, on se réveille toutes les nuits, quand on accueille un enfant perturbé, on peut se réveiller plusieurs fois par nuit, on peut avoir à faire à la gendarmerie quand ce sont des ados, il peut y avoir des fugues, des crises de nerfs. Ce n'est pas de tout repos."

Une rémunération variable et incertaine

Ces femmes sont rémunérées par le Conseil Départemental de l'Yonne. Environ 800 euros pour un enfant, 1600 euros pour deux, sans compter les frais d'entretien mais avec une vraie précarité. "Nous sommes considérées comme des contrats à durée déterminée, donc du jour au lendemain on peut se retrouver sans aucun revenus", regrette Catherine. Sa collègue Pascale explique leur mode de rémunération : "si on accueille deux enfants, on a un certain salaire, mais s'il y en a un qui part, on a une perte (financière). On n'a pas de salaire fixe."

"C'est un métier qui implique toute la famille, les enfants, même les petits-enfants" - Pascale Dupont, assistante familiale à Saint-Julien-du-Sault

Un statut d'autant plus injuste pour ces femmes que le métier demande, en plus de l'engagement émotionnel, des investissements matériels parfois importants raconte Catherine : _"on peut vous demander des travaux pour modifier votre maison, vous allez peut-être aussi devoir changer de voiture, il faut également investir dans l'ordinateur, l'imprimante, le téléphone car il y a beaucoup d'administratif à faire." S_ans parler des vacances, des loisirs pour enfants, à la charge de la famille d'accueil. Alors toucher le SMIC, dès le premier enfant, serait bien le minimum pour ces professionnelles.

Dans l'Yonne, le conseil départemental emploie 273 assistants familiaux, dont 96 % sont des femmes. A ce jour, ils accueillent 528 mineurs ou jeunes majeurs.