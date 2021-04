EN DIRECT - Loi sur les langues régionales : "Il faut voter en l'état pour ne pas perdre de temps"

L'Assemblée nationale examine en deuxième lecture le projet de loi sur les langues régionales. Il s'agit pour le breton, mais aussi le corse, l'alsacien, l'occitan... d'obtenir une vraie reconnaissance de la part de l'Etat.

Une loi qui pourrait être appliquée tout de suite

Les sénateurs soutiennent le texte, les députés doivent approuver quatre articles... Sous peine de voir le texte refaire "la navette" vers le Sénat. "Si la loi est votée conforme aujourd'hui, elle pourra être appliquée tout de suite", tente de convaincre le rapporteur, le Morbihanais Paul Molac, élu Libertés et Territoires. "Certains articles n'auront pas besoin de décret d'application comme le forfait scolaire. Si ça ne passe pas, la loi retournera au Sénat et on perdra encore du temps."

Le forfait scolaire pour les écoles immersives en langue régionale pose problème

Ce qui pose problème visiblement, ce n'est pas l'extension des signes diacritiques, le ñ de Fañch notamment. Mais le forfait scolaire pour les écoles immersives en langue régionale ! C'est cette dotation reversée par une commune à une autre commune où est scolarisé un enfant habitant dans la première. "Le forfait scolaire, par exemple pour Diwan, est plus compliqué à faire comprendre à certains élus. Les résultats des élèves en immersif sont supérieurs aux autres y compris en français donc c'est bon pour les langues régionales et pour le français. L'immersif ça marche, c'est prouvé".

Autre point sensible, l'article 2 ter qui ouvre la voie à l'enseignement immersif en langue régionale dans l'enseignement public : validé en commission des lois, il a fait l'objet d'un amendement visant à le supprimer de la part du gouvernement.

Alors le député morbihannais demande à ses collègues d'aller de l'avant : "Tous les pays qui ont des actions importantes pour la sauvegarde de leur langue, comme le Québec, ont des lois depuis longtemps, depuis 50 ans au Québec."

Le débat est à voir en direct sur le site de l'Assemblée nationale.

Pour faire le point sur cette journée, Paul Molac et la vice-présidente de la Région Bretagne en charge des langues Lena Louarn seront les invités de France Bleu Breizh Izel ce soir à partir de 19h10 dans le Diviz ar Yaou.