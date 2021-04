Langues régionales : maintenir l'apprentissage du Picard est "une bataille", estime le député François Ruffin

Le Picard s'invite dans les débats à l'Assemblée nationale, qui examine ce jeudi une proposition de loi sur la défense des langues régionales. L'objectif de ce texte, porté par le député du Morbihan Paul Molac, vise à faire reconnaître ces dialectes par la République française, mais aussi à faciliter l'apprentissage de ces langues dans les écoles. Le texte pourrait être adopté dès ce jeudi, en deuxième lecture.

"Entendre la voix des Picards"

Au cours de ce débat, des élus bretons, corses ou encore alsaciens ont pris la parole. François Ruffin, député La France insoumise (LFI) de la Somme a défendu la langue picarde : "On entend beaucoup les Bretons, les Corses : je voulais aussi qu'on puisse entendre aussi la voix des Picards, a-t-il démarré. Donc la langue est encore plus menacée dans son existence que le Breton ou le Corse. Pour moi, il est évident que la principale menace sur la langue française, elle vient très nettement de l'Anglais et pas du côté du Picard, du Corse ou du Breton".

"Dans notre coin, on sait à quel point _c'est une bataille, non pas pour qu'il y ait 50 % de l'enseignement en Picard_, mais simplement pour qu'on puisse avoir un maintien du picard à l'université ou dans quelques endroits. Et je pense que cette biodiversité, elle est importante", conclut le député LFI de la Somme.