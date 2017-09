Loi Travail : les syndicats en ordre dispersé dans le Nord Franche-Comté

Entre 1100 et 1300 personnes ont défilé jeudi à Belfort et Montbéliard contre la Loi Travail. Les manifestations étaient organisées par la CGT, FSU et Solidaires. Au niveau national Force Ouvière et la CFTC n'ont pas appelé à la grève, mais certains militants ont tout de même foulé le pavé.

Devant la Maison du Peuple de Belfort, quelques 450 manifestants ont répondu à l'appel national de la CGT, de la FSU et de Solidaires pour protester contre la réforme du code du Travail.

La mobilisation était moins forte que celle du 12 septembre, où un millier de personnes avaient défilé. Mais Damien Pagnocelli de la CGT du Territoire de Belfort se dit satisfait : " Nous n'avions pour objectif d'être plus que la dernière fois mais de montrer l'élargissement de l'intersyndicale".

Force Ouvrière et la CFTC ne répondent pas à l'appel

Pourtant, le rassemblement syndical n'est pas évident. Au niveau national, Laurent Berger, de la CFDT, et Jean Claude Mailly, de Force Ouvrière, n'ont pas appelé à descendre dans la rue.

Ces deux syndicats ne sont pourtant pas satisfaits non plus de la future loi Travail, mais ils considèrent que manifester n'est pas la seule manière de se mobiliser. Pour Sébastien Mercier de la FO du Territoire, la manifestation n'est pas efficace :

On va choisir d'autres voies, celle du juridique et celle du vote : les organisations syndicales devront donner un avis au moment de la présentation des décrets. Et celui de FO sera négatif sur de nombreux points.

La CFDT adopte la même stratégie de dialogue, "même si c'est moins spectaculaire que de manifester", explique Sandra Parent, secrétaire régionale de la CFDT pour le secteur Belfort-Montbéliard.

Dans le Doubs, un appel à manifester de la déléguée FO

Malgré les consignes nationales de son syndicat, Rachel Messousse, de la FO du Doubs, a tout de même appelé les militants à sortir leurs drapeaux rouges floqués FO, notamment à la manifestation à Montbéliard.

Elle respecte ainsi le choix des branches de métier de son département qui ont voulu manifester "dans la grande majorité", précise-t-elle.

La confédération n'a pas appelé à manifester, mais ils n'interdisent rien...et dans notre organisation ce sont les syndicats au niveau local qui décident

Dans le cortège belfortain de jeudi, certains militants de FO ou de la CFDT d'Alstom sont venus à titre individuel. Le prochain grand rendez-vous social est prévu le 10 octobre, lors de la mobilisation des fonctionnaires.