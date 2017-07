Loïc Dombreval, député azuréen face à la réforme du code du travail

Depuis le début de la semaine, les députés examinent la réforme du code du travail. Loïc Dombreval, député azuréen La République en Marche affirme ne pas faire de figuration et ne pas être une simple chambre d'enregistrement.

Les nouveaux contrats de travail, le compte pénibilité et surtout les accords d'entreprises et de branches, les députés examinent depuis lundi la réforme du code du travail voulu par le président Emmanuel Macron. Loïc Dombreval, député azuréen, majorité présidentielle, souhaite faire confiance au monde de l'entreprise et à toutes ces PME et TPE qui sont le premier employeur en France.