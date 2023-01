Loïck Peyron : "C'est grâce à Saint-Lys Radio que j'ai appris que j'étais papa !"

Loïck Peyron devrait être à Saint-Lys (Haute-Garonne), en septembre prochain, pour inaugurer un musée dédié à l'histoire de la station maritime qui a aidé les marins du monde entier, entre 1948 et 1998. Saint-Lys Radio a fermé il y a 25 ans avec l'essor du satellite, mais elle reste ancrée dans la mémoire des navigateurs.

ⓘ Publicité

Est-ce que Saint-Lys Radio vous manque ?

Est-ce que la machine à vapeur nous manque ? Est-ce que les bateaux en bambou nous manquent ? C'est la grande question. Saint-Lys Radio, ce n'était pas aussi ancestral que ça, mais par sa spécificité c'était quand même un truc étonnant.

C'était le lien entre les marins et la terre. Saint-Lys s'occupait de tous les navires, quelles que soient les nationalités, quels que soient les passagers, parce que c'était pas seulement des bateaux de course. C'était les pêcheurs, les cargos, les pétroliers, etc. Mes premiers liens avec Saint-Lys, c'était via mon papa qui était capitaine au long cours sur des pétroliers. Et les premières fois où j'ai entendu mon papa au téléphone, quand il était en mer, c'était au travers de Saint-Lys Radio. Donc en tant que terrien.

Et puis, c'est surtout cet accent du Sud-Ouest magnifique des opérateurs de Saint-Lys qui faisait tout pour arranger les choses, pour améliorer les fréquences, pour arranger parfois des histoires de couple, etc. Ils étaient à la fois des assistants sociaux et des techniciens.

Je me souviens aussi surtout de l'indicatif sonore. Ce signal qui, toutes les heures, était balancé sur différentes ondes, mais avec un message enregistré façon TSF des années 30, avec une voix chevrotante que j'ai encore en mémoire, bien sûr.

Ça ressemblait à quoi ?

D'abord un signal d'accordéon, quelques notes de musique qui passaient à travers les ondes. Et puis ensuite, la voix d'un opérateur enregistrée qui disait qui disait : "Ici Saint-Lys Radio, service radiotéléphonique avec les navires en mer. Cette transmission au niveau normal de parole est destinée au récepteur de bord". Ca nous permettait d'ajuster la fréquence. Ca se répétait pendant cinq minutes avec cette petite musique. Et donc ça, ça a bercé toutes mes traversées dans les années 70 et 80, jusqu'à l'avènement du fameux satellite.

Vous avez vécu des belles choses avec Saint-Lys Radio ?

Oui, beaucoup. C'est par l'intermédiaire de Saint-Lys que j'ai été papa pour la première fois, j'ai entendu les cris de ma fille qui venait de naître alors que j'étais au large des îles Kerguelen, dans l'océan Indien, lors du premier Vendée Globe. Les opérateurs m'ont félicité après le message.

Parce qu'évidemment ils écoutaient tout, ils pouvaient tout écouter. Leur discrétion était légendaire, mais leur implication l'était aussi. Et puis il y a eu des conversations marrantes parce que nous aussi les marins, quand on était à l'écoute de la fréquence, on entendait toutes les conversations aussi ! On était en liste d'attente, puisque tout le monde ne pouvait pas passer en même temps sur la même fréquence.

On se retrouvait à écouter les conversations des autres bateaux, des autres marins. Par exemple, il y en avait un qui annonçait à sa femme qu'il allait rentrer et arriver au Havre une semaine plus tard. Et sa femme pas très contente lui répondait qu'elle ne serait pas là. J'imagine que le couple n'était pas d'une grande stabilité. Et l'opérateur de Saint-Lys s'est mis dans la conversation et a dû bidouiller un peu les fréquences pour faire en sorte que l'un et l'autre ne s'entendent pas. Il disait au marin : "ne vous inquiétez pas, votre femme sera bien là", et il annonçait à la femme : "votre mari vous aime et il vous fait dire qu'il serait ravi de vous voir". Il tentait tant bien que mal de rabibocher des couples chancelants parfois, donc, c'était assez génial à écouter !

C'était presque une émission de radio de la bande FM, avec une libre-antenne ?

C'était mieux que "Les Marseillais à Dubaï" ! (en même temps c'était pas très difficile de faire plus intelligent). Et puis surtout, c'était du vrai, et du vécu de ces métiers d'absence qui sont difficiles et pour ceux qui restent et pour ceux qui partent.

Est-ce que Saint-Lys Radio vous a aidé quand vous étiez en mer ? Moralement ?

Ca m'a aidé à forger une manière de naviguer qui ne dépendait pas de la terre et qui, malheureusement je trouve, a un peu changée. Aujourd'hui au moindre problème on téléphone tout le temps. Saint-Lys Radio était là pour montrer que "pas de nouvelles, bonne nouvelle". On n'appelait pas toutes les cinq minutes, parce que déjà, c'était compliqué, long et cher à l'époque.

Et la facilité de communication aujourd'hui ne rend pas la communication plus facile, me semble-t-il. L'éloignement a cela de bon parce qu'il réside dans les retours. C'est génial les outils de partage modernes qu'on a aujourd'hui. Mais l'éloignement de la mer a eu cette fascination pour les terriens et les marins : il y avait une certaine valeur à l'éloignement qui donnait de la valeur au retour.

Aujourd'hui, la qualité de conversation d'un marin au Cap Horn est la même que dans les chiottes d'à côté. Je trouve que la qualité radiophonique de l'époque mettait plus de valeur encore à l'éloignement. Cette mauvaise qualité, justement. J'ai souvent dit qu'il eût fallu détériorer un peu les qualités sonores de nos outils satellites pour justement augmenter un peu cette notion d'éloignement.

Faut pas faire vieux con non plus. Évidemment que c'est pratique d'appuyer sur un bouton et d'appeler. Mais à cette époque c'était le marin, forcément, qui appelait la terre. La terre ne pouvait pas appeler directement le marin. Et ce sens unique permettait au marin de gérer sa propre communication, son propre temps, sa propre horloge.

Alors que maintenant la plus grande des vulgarités en mer, c'est d'être réveillé par le téléphone. Moi je suis dans cette vieille école qui fait que j'ai jamais mon téléphone satellite branché en mer tant que je ne le veux pas. C'est une sorte de déformation que j'ai, créée par l'époque de Saint-Lys en fait.

Un musée Saint-Lys Radio ouvre l'automne prochain. Vous serez là pour l'inauguration ?

J'espère ! On m'a sollicité pour être le parrain et j'ai dit : "pourquoi pas ?". On me sollicite souvent pour être parrain de diverses choses. Mais dans le cas précis, je suis très honoré. Normalement, je serai là avec un grand plaisir parce que je n'ai jamais mis les pieds là-bas.

Et souvent, marins et opérateurs ne se sont jamais rencontrés !

Exactement. Et ils ont forcément beaucoup plus d'anecdotes que nous-mêmes, les marins. C'est leur mémoire, leurs souvenirs. Donc ça me fera un grand grand plaisir de rencontrer peut être les oreilles et les voix que j'ai eu la chance d'entendre pendant pas mal d'années.