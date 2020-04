Château-Renault : Valéry Giscard d'Estaing et son épouse confinés dans leur propriété d'Authon

Depuis le 16 mars, l'ancien Président de la République Valéry Giscard d'Estaing, 94 ans, et son épouse Anne-Aymone vivent le confinement dans leur propriété familiale de la commune d'Authon, en Loir-et-Cher, le château de l'Etoile. Authon est à 6 kilomètres de Château-Renault en Indre-et-Loire. Anne-Aymone Giscard d'Estaing a même fêté là son 87ème anniversaire le 10 avril dernier.

Impossible pour les journalistes d'avoir l'ancien président au téléphone, mais "le couple est en bonne santé", explique Guy de Brantes, le maire de la commune de Les Hermites en Touraine, il est le frère d'Anne-Aymone Giscard d'Estaing.

Ils se trouvaient là à la date du début du confinement et ils sont donc restés. Mais ils sont en contact quotidien avec la famille et leurs proches -Guy de Brantes

"Il est évident que mon beau-frère ne va pas aux réunions du Conseil Constitutionnel qui ne se tiennent plus. Il a fêté l'anniversaire de son épouse, seuls et confinés tous les deux". Guy de Brantes raconte que Anne-Aymone fait beaucoup de jardinage, l'une de ses passions. Que Valéry se tient au courant des affaires du monde via internet et les journaux.

L'activité intellectuelle de mon beau-frère ne se réduit pas et ne se ralentit pas, il y a internet, le téléphone, le courrier qui arrive, tout va bien pour eux!

Authon, 720 habitants, est aussi l'endroit où Valéry Giscard d'Estaing envisage d'être enterré, il possède un terrain privé de 1000 m2 près du cimetière du village. Sa fille Jacinthe y repose dans une sépulture depuis janvier 2018.