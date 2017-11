Loire : 1500 places d’hébergement disponibles cet hiver pour les sans-abri

Le plan hivernal est opérationnel dans le département de la Loire. Entre le 1er novembre et le 31 mars, 1500 hébergements seront à disposition des plus démunis.

Les services de l’Etat se préparent pour faire face au retour du grand froid. Les nuits sont très froides en ce moment, ce qui met en danger ceux qui dorment dehors. Particulièrement sollicitée cette année, la préfecture a augmenté les capacités d’accueil.

Des familles albanaises

Cet hiver, la situation sera plus tendue que l’an passé. En effet, la préfecture devra prendre en compte un afflux très important de nouvelles populations. Dans la Loire, les demandeurs d'asiles sont deux fois plus nombreux en moment. Des hommes et des femmes qui viennent pour une très grande majorité ( environ 40 %) d'Albanie.

400 places de plus

Pour répondre à cette demande le préfet a augmenté les capacités d’hébergement. Le plan départemental hivernal prévoit 1500 places, soit 200 de plus que l’année dernière et 400 de plus qu’en été. Les points d’accueil sont des gymnases et des appartements. Mais aussi des chambres d'hôtels, notamment pour les familles avec des enfants en bas-âge. Ces logements d’urgence seront situés principalement à Saint-Étienne et dans la proche agglomération puisque c’est là que sont les besoins.

La préfecture qui rappelle que tout le monde peut alerter les services de l'État en appelant le 115. Dans la Loire, l'association Renaître et la Croix-Rouge sont chargés des maraudes à Saint-Étienne. À Roanne, seule la Croix-Rouge s'en charge.