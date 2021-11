Gilets jaunes : "les conditions sont toujours réunies pour protester contre le coût de la vie"

Il y a trois ans, les ronds-points se couvraient de jaune partout en France. Aujourd'hui, les Gilets jaunes sont toujours présents dans les mouvements sociaux, bien que moins nombreux. Mais le coût de la vie repart à la hausse depuis la rentrée, dans les stations-service ou dans les rayons des supermarchés. Jean-Baptiste Devaux est enseignant-chercheur en sciences politiques, il s'était penché sur le mouvement des Gilets jaunes, et notamment sur ceux de la vallée du Gier. Pour lui, "objectivement les conditions sont à nouveau réunies pour se mobiliser et pour protester contre le coût de la vie."

2022, moment de vérité pour les Gilets jaunes

Malgré la durée du mouvement, sur plusieurs mois, et la diversité de leurs revendications sur le coût de la vie, mais aussi sur la démocratie, les Gilets jaunes n'ont pas encore trouvé leur place dans les élections qui ont eu lieu depuis 2018. "L'abstention été massive, explique Jean-Baptiste Devaux, elle a concerné l'ensemble des couches de la population. On peut trouver ça paradoxal. En fait, c'est vraiment l'élection présidentielle qui va nous renseigner pour savoir ce qui reste et ce que le mouvement des Gilets jaunes a induit en termes de politisation."

Quel poids aura le mouvement des Gilets jaunes sur l'élection présidentielle d'avril 2022 ? Une candidature ? Jean-Baptiste Devaux ne se risque "à aucune prophétie. [...] On va plutôt voir si certains candidats cherchent à capter un vote Gilet jaune qui existe probablement, et c'est plutôt de ce point de vue-là qu'il va falloir regarder les choses."