Loire à vélo : la passerelle du nouvel itinéraire installée à Beaulieu-sur-Loire

C'était la partie la plus lourde du chantier de modification de la Loire à vélo : la passerelle de 12 tonnes permettant un passage sécurisé des vélos vient d'être installée, ce vendredi, au hameau de Maimbray, sur la commune de Beaulieu-sur-Loire, le long de l'écluse. "Il y avait une passerelle existante de faible largeur et pas très sécurisée. L'idée était de mettre une passerelle neuve, un peu plus large. La Loire à vélo, c'est plus de 30.000 cyclistes. Il fallait élargir et mettre en sécurité avec des garde-corps" déclare le président du conseil départemental du Loiret Marc Gaudet, venu assister à la fin de ce chantier.

Un nouveau tronçon de six kilomètres

La pose de cette passerelle intervient dans un chantier plus large de modification de l'itinéraire de la Loire à vélo sur la commune de Beaulieu-sur-Loire, entamé en 2020. "Avant, la Loire à vélo passait le long de la Loire. Le chemin actuel s'effondre petit à petit" rappelle Yves Bergot, responsable service canaux et environnement du département. "On a dû déporter l'itinéraire sur le canal latéral. Il a donc fallu refaire un itinéraire de six kilomètres, avec revêtement, et une nouvelle passerelle sur ce déversoir du hameau de Maimbray." Il reste deux semaines de travaux, pour les finitions : le tronçon sera opérationnel en avril.

C'est une grosse opportunité - Jacky Hecquet, maire de Beaulieu-sur-Loire

Les travaux étaient indispensables pour assurer la continuité d'une Loire à vélo de plus en plus fréquentée, note le vice-président départemental Alain Touchard : "Les derniers comptages autour de Beaugency, c'est 50.000 cyclistes. Et sur la passerelle qu'on a réalisée sur le chemin de fer entre Sully-sur-Loire et Saint-Père, c'est 90.000 passages entre juin et décembre 2020." Des statistiques qui donnent des idées au maire de Beaulieu-sur-Loire Jacky Hecquet. "C'est une grosse opportunité, ça va drainer beaucoup de touristes (...) _on a un programme pour essayer de faire en sorte qu'ils s'arrêtent sur la commune_, qu'ils consomment dans nos commerces. On est par exemple en train de monter une maison de producteurs."

Le nouvel itinéraire suit le canal latéral à la Loire sur la commune de Beaulieu-sur-Loire © Radio France - Camille Huppenoire

Sur les 850.000 euros nécessaires à la totalité du chantier pour ce nouvel itinéraire, la Région finance 37,5%. Le reste est à la charge du département. Un partenariat est aussi noué avec l'opérateur Voies navigables de France.