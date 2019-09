Loire : après son titre, le plus beau marché de France de Montbrison victime de son succès

Montbrison, France

Dans les allées du marché de Montbrison, il faut parfois jouer des coudes, comme devant les étals de Maryline : "_Avant, Montbrison, ce n’était pas le trou-du-cul du monde, mais presque_. Maintenant les gens savent où c’est Montbrison. Et ils ne sont pas repartis déçus, ils sont repartis contents, car les commerçants sont gentils !"

Au marché de Montbrison, le "plus beau marché de France". © Radio France - Victor Vasseur

A ECOUTER - "On voit pas mal de nouvelles têtes." Alain, le plus ancien des commerçant du marché de Montbrison.

20% de visiteurs en plus

Des tee-shirts et des sacs "Montbrison plus beau marché de France" restent accrochés sur certains stands, comme celui de Patrick : "On voit qu’il y a plus de monde. Ce matin, j’ai servi des clients de tout le département. Ce sont des gens par exemple qui sont de passage en camping-car et ils viennent nous voir."

La fréquentation a augmenté de 20% selon Alain, l’un des plus anciens commerçants du marché de Montbrison. Selon la chaîne TF1, c’est encore plus, 30% ! Ce que les commerçants espèrent maintenant, c'est que la fréquentation se maintienne durant l'automne.

A ECOUTER : Le reportage de Victor Vasseur au marché de Montbrison.