Loire-Atlantique : 11% d'appels en plus pour les secours en mer

Les sauveteurs en mer de Loire-Atlantique ont du intervenir très souvent cet été, avec 11% d'appels en plus cette année par rapport à 2019 pour la façade Atlantique. C'est le bilan dressé lors de l'assemblée générale de la SNSM à Saint-Nazaire ce samedi. Des interventions pour secourir des plaisanciers dans 90% des cas.

à lire aussi Loire-Atlantique et Vendée : la SNSM a secouru près de 350 personnes en mer cet été

Beaucoup d'échouages

La SNSM est notamment beaucoup intervenu pour des touristes qui louent des petits bateaux et qui se retrouvent en difficulté parce qu'ils manquent d'expérience. Les sauveteurs de Loire-Atlantique ont régulièrement été appelés pour des problèmes de navigation et des échouages. Voilà pourquoi le délégué départemental de la SNSM, Benoît Gaschignard, estime qu'il faudrait une meilleure formation. C'est-à-dire des permis pour les voiliers et une formation plus poussée pour les bateaux à moteur qui sont de plus en plus puissants.

Bien connaître la mer

L'été dernier, les sauveteurs en mer ont aussi secouru beaucoup de véliplanchistes et de kitesurfeurs. Et là encore, le problème c'est de bien connaître la mer, les vagues, le vent, le mauvais temps... Et de faire attention aussi, aux promeneurs qui les regardent depuis la plage.