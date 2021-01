Loire-Atlantique : 200 cars scolaires contrôlés, quasiment aucun enfant n'avait bouclé sa ceinture

Une vaste opération de sécurité routière visant les transports scolaires a été menée jeudi matin en Loire-Atlantique. Plus de 8000 élèves ont été contrôlés, quasiment aucun ne portait de gilet fluorescent et n'avait bouclé sa ceinture de sécurité.

Les gendarmes de Loire-Atlantique ont mené jeudi matin très tôt une opération de sécurité routière auprès des collégiens et des lycéens qui empruntent les transports scolaires. Les militaires se sont déployés sur quatre plateformes de transit à Châteaubriant, Ancenis, Machecoul et Savenay. En octobre dernier, une opération similaire mais plus modeste avait été organisée à Ancenis, les gendarmes avaient constaté que 90% des passagers des cars n'avaient pas bouclé leur ceinture. Ils ont donc décidé, en collaboration avec le Conseil régional, de mener une nouvelle opération.

Même constat quelques mois plus tard

Cette fois-ci, près de 200 cars ont été contrôlés ainsi que 8100 enfants et le constat tout aussi alarmant qu'au mois d'octobre. Selon le commandant Gilles Foliard qui dirige l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR), aucun passager ou quasiment aucun passager n'avait la ceinture de sécurité. Par ailleurs aucun élève ne portait le gilet vert fluorescent pourtant obligatoire dans la région Pays de la Loire. "Les gilets, ils étaient dans les sacs" se désole le commandant de l'EDSR. Les gendarmes n'ont pas verbalisé, ils étaient d'abord là pour faire passer un message et sensibiliser les jeunes au port de la ceinture.