Loire-Atlantique : 32.000 brins de muguet offerts dans les Ehpad

Les résidents et les soignants des Ehpad de Loire-Atlantique vont recevoir un brin de muguet avant le 1er mai. Les premiers ont été livrés ce mercredi. En tout, 32.000 seront distribués.

32.000 brins de muguet vont être offerts dans les Ehpad de Loire-Atlantique. Les premiers ont été livrés ce mercredi. "Il s'agit d'offrir un peu de réconfort aux résidents et aux personnels des Ehpad" précise le Département. Pour cette opération, il s'est associé avec la Fédération des Maraîchers Nantais, la Chambre de métiers et de l’artisanat et des artisans fleuristes. En tout, 326 établissements sont concernés.

C'est également l'occasion de soutenir une filière particulièrement touchée par le confinement - le Département de Loire-Atlantique

En général, la Loire-Atlantique produit plus de 85% du muguet français soit 60 millions de brins. Sa cueillette mobilise jusqu’à 7 000 personnes. Selon les producteurs, seulement 30% des volumes ont été récoltés cette année.