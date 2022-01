Loire-Atlantique : à Bouvron, un radar flashe même en-dessous des limitations de vitesse

"Je fais attention sur la route, je savais que c'était limité à 110 km/h. Je roule à la bonne vitesse, et pourtant, une fois passé devant le radar, bingo". Un flash de radar, mais pas d'amende pour Monique, une habituée de la portion de RN171 entre Blain et Savenay. Cette scène, c'était il y a un an précisément. Une surprise pour cette habituée de la route.

Plusieurs signalements

Monique n'est d'ailleurs pas la seule à s'énerver. Depuis un an, de nombreux automobilistes se plaignent du même radar. Installé depuis octobre 2020 sur la RN171 à la sortie de Bouvron, il s'agit d'un radar mobile. Un radar qui contrôle dans les deux sens de circulation, installé par la préfecture. Selon la mairie de Bouvron, de nombreux automobilistes ne respectaient pas les limitations et roulaient bien plus vite que les 110 km/h autorisés.

Le radar mobile a donc permis de limiter les excès de vitesse. Le problème, c'est que le radar s'est aussi mis à flasher à plusieurs reprises ceux qui respectaient les limites imposées. Comme Monique, d'autres usagers de la route se plaignaient déjà de la même situation en janvier 2021. Un an plus tard, même chose. Sur les réseaux sociaux, notamment sur les groupes Facebook des alentours de Bouvron, des appels à témoins ont été lancées fin décembre 2021.

"Ce radar est défaillant il m’a déjà flashé à 100 km/h, je n’ai rien reçu", témoigne une internaute. "J'étais à 80 pour ma part", affirme une autre. De son côté, la mairie de Bouvron a aussi lancé un signalement à la direction des routes ce mardi 4 janvier. La mairie qui enjoigne aussi tous les automobilistes flashés à tort par le radar à se faire connaître auprès du secrétariat pour faire remonter les plaintes.

La préfecture se justifie

Ce mercredi 5 janvier, la préfecture de Loire-Atlantique nous répond. Elle l'affirme, le paramétrage du radar est correct. Le problème viendrait plutôt de la "discrimination", un système interne au radar qui différencie les poids lourds des véhicules légers. Etant donné que les poids lourds sont limités à 80 km/h, le radar en vient donc parfois à confondre certains camping-cars ou voitures plus imposantes avec les camions.

12 000 véhicules par jour

Pas d'inquiétude donc pour la préfecture, et pas d'amende pour les usagers flashés à tort. Le CACIR (Centre automatisé de constatation des infractions routières) corrige ensuite la catégorie de véhicule et les infractions sont écartées. Chaque jour, près de 12 000 véhicules passent par cette portion de la RN171.